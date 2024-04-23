23 апреля 2024, 18:29

Системы теплоснабжения в Зарайске модернизируют

Unsplash
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Масштабная модернизация систем теплоснабжения пройдет в Зарайске. Объем финансирования для реализации проектов превышает один миллиард рублей.

В рамках госпрограммы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, повышение энергоэффективности и сферы обращения с отходами» на период 2023–2028 годов планируется провести реконструкцию и ремонт значительного количества участков тепловых сетей для повышения качества и надежности коммунальных услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения. Среди населенных пунктов, где будут проводиться работы, деревни Зименки, Гололобово, Алферьево, Дуравна, Менлюкино, село Макеево, Чулки-Соколово, поселки Октябрьский, Текстильщики, 33СМ и другие.

В мае–июне планируется проводить опрессовку сетей теплоснабжения, результаты которой определят необходимость внесения дополнительных мероприятий по капитальному ремонту тепловых сетей в госпрограмму. В частности, планируется провести опрессовку сетей от котельной в городе Зарайск по улице Октябрьской до Южного квартала.

Вице-губернатор Московской области, министр энергетики Евгений Хромушин отметил, что предстоит большой объем работы. Наибольшее внимание уделяется опрессовке сетей для обеспечения безопасности и надежности коммунальной инфраструктуры. После завершения отопительного сезона планируется протестировать 310 километров сетей региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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ЖКХ Зарайск
23 апреля 2024, 18:37
Подмосковные борцы завоевали 5 медалей на первенстве России
Федерация спортивной борьбы России
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Представители Московской области выиграли пять наград на первенстве России по борьбе. В копилке Московской области серебро и четыре бронзы.

​В весовой категории до 60 килограммов второе место занял Михаил Шелякин. На третью ступень пьедестала в категории до 63 килограммов взошел Салим Казмахов. Бронзовая награда в весе до 67 килограммов досталась Муслиму Исаеву, до 77 килограммов - Равдану Джуджинову, до 97 килограммов - Алексею Милешину.

Напомним, первенство России по греко-римской борьбе среди юниоров до 24 лет проходило с 18 по 22 апреля в Комсомольске-на-Амуре.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове. После строительства комплекса жители городского округа получили современную площадку, где можно заниматься футболом круглый год.

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Спортсмены
23 апреля 2024, 18:32
Ежегодный праздник «За честь лицея» прошел в Лобне
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В Лобне состоялся ежегодный праздник «За честь лицея». Уже более 25 лет эта традиция объединяет всех причастных к учебному заведению.

Администрация лицея подвела итоги прошедшего учебного года. Выдающихся лицеистов и педагогов отметили и наградили. В рамках мероприятия, ученики и ученицы продемонстрировали свои таланты в ярких концертных номерах. Представленные категории наград широко охватили все сферы учебной и воспитательной деятельности учебного заведения.

К лицеистам обратился первый заместитель главы городского округа Лобня Владимир Зиновьев. Он поздравил всех, кто получил дипломы, кубки и призы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион - лидер по строительству и обновлению школ.

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Праздники Лобня Школьники
23 апреля 2024, 18:20
Гимнастки из Лобни выиграли золото на турнире «Алые паруса»
Медиасток.рф
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Традиционный турнир по гимнастике «Алые паруса» прошел в Санкт-Петербурге. Команды центра эстетической гимнастики городского округа Лобня показали на нем отличные результаты.

Благодаря выступлению девочек в копилку центра добавилось четыре золотые медали. Победу привезли команды «Алекса», «Эвелин», «Иллюзия» и «Магия». Все спортсменки тренируются под руководством заслуженных мастеров спорта, чемпионок мира и Европы Яны Сочуговой и Валерии Урюпиной.

Напомним, в городском округе Лобня уделяется большое внимание развитию спорта. В прошлом году на Красной Поляне после масштабной реконструкции был открыт стадион «Труд».

Ранее, в начале февраля, губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове.

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Спортсмены Дети Лобня
23 апреля 2024, 18:11
«День добрых дел» пройдет в Лобне 27 апреля
Медиасток.рф
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Предстоящая суббота станет заключительным днем месяца чистоты и благоустройства в Лобне. По предложению губернатора Московской области Андрея Воробьева этот день будет отмечен как «День добрых дел». В акции смогут участвовать школьники, их родители и учителя.

Мероприятия для участников акции разделены на три категории: физический труд, спортивные мероприятия и экскурсии.

В рамках «Физического труда» участникам предстоит заняться очисткой мемориальных захоронений, парковых и школьных территорий, а также посадкой деревьев. Планируется сотрудничество с благотворительным фондом «Обелиск», где пройдут мастер-классы по изготовлению маскировочных сетей, окопных свечей и скворечников.

В клубе «Мастерица», в доме культуры «Красная Поляна» изготовят медицинские бандажи для раненых военнослужащих специальной военной операции, а дети из творческих студий создадут для них пасхальные подарки.

В категории «Спорт» участники смогут принять участие в мини-футболе, волейболе, пионерболе, спортивных квестах и флешмобах. Также они смогут проверить свои силы в выполнении норм ГТО.

Выбирая «Экскурсии», участники получат возможность осмотреть музеи Лобни, фабрику «Звезда», другие предприятия города, парк «Река времени», городские библиотеки и пожарную часть.

Напомним, что в этот день занятия в школах отменены.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об акции «День добрых дел» , которая пройдет 27 апреля.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Лобня Общественные акции

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