Системы очистки и подготовки воды начнут производить в ОЭЗ «Дубна»

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«На новом предприятии создадут более 50 рабочих мест. Запуск намечен в этом году», - прокомментировала заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.

Основные направления компании - подготовка технической и питьевой воды, очистка сточных вод, переработка и утилизация осадков. Напомним, что подобрать площадку для реализации инвестпроекта в ОЭЗ можно на инвестиционной карте Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о важности поддержки бизнеса. Он подчеркнул, что в условиях санкционного давления эта тема стала особенно важной.

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