Системы газоснабжения отремонтируют в 39 домах Люберец до конца года

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Соки полезны для пищеварения и содержат много витаминов. Так, за шесть месяцев подмосковные производители изготовили почти 18 тысяч банок этого напитка. Компании предлагают соки прямого отжима без сахара, восстановленные соки и фруктовые нектары.

По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, за первое полугодие текущего года количество произведенных банок сока составляет 8% от общего производства в Центральном федеральном округе и около 2% на общероссийском рынке.

В число лидеров вошло ООО «Производственная компания Лидер». Компания выпускает линейку соков и нектаров «Swell», включая соки прямого отжима из лесных ягод и восстановленные соки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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