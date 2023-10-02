Системы электроснабжения модернизируют в 4 больницах Красногорска

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«Работы будут выполнены в Красногорске на улице Карбышева, дом 2 и дом 4, на улице Речная, дом 27 и в Петрово-Дальнем, владение 1, строение 1», - уточнили в ведомстве.

Подрядчику предстоит в течение 45 рабочих дней подготовить фундамент под дизель-генераторные установки и отремонтировать сети энергоснабжения. Сейчас их износ достиг 90%.

Прием заявок завершится 16 октября. Начальная цена контракта составляет 47,9 миллиона рублей.

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