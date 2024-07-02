Систему водоснабжения обновили в микрорайоне Красная Поляна в Лобне

Помимо этого, глава Лобни Анна Кротова подвела итоги дня в сфере благоустройства города. Так, продолжаются работы по покосу травы и покраске ограждений. На данный момент дан работы активно ведутся на улицах Научный городок, Чайковского, Циолковского, Чехова, Авиационная и Букинское шоссе.

Напомним, что в Лобне ежедневно проводятся мероприятия по уборке поверхностного мусора, мойке дорог, покосу травы и подрезке деревьев. В связи с жаркой погодой актуальной остается и аэрация дорог, а для комфорта пассажиров автобусов в городе организована бесплатная раздача питьевой воды.

Все эти меры направлены на улучшение качества жизни горожан и поддержание чистоты и порядка в Лобне.

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