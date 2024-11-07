07 ноября 2024, 23:48

Систему водоснабжения модернизируют в Луховицах в следующем году

Алина Соколова
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Жалобы по поводу ухудшения качества водопроводной воды все чаще стали поступать от жителей Луховиц. Глава муниципалитета Сергей Тимохин совместно с представителями правительства Московской области уже принял меры для решения этой проблемы.

Депутат Госдумы Никита Чаплин, который взял ситуацию под личный контроль, подчеркнул необходимость обеспечения граждан чистой и безопасной водой. Он отметил, что изношенная система водоснабжения требует срочных действий.

По его словам, модернизация инфраструктуры важна не только для качества воды, но и для здоровья и благополучия жителей. В следующем году планируется выполнить значительную часть ремонтных работ, которые помогут устранить проблему ржавой воды и повысят надежность и стабильность водоснабжения для всех жителей Луховиц.

Сейчас началась разработка плана по модернизации системы водоснабжения города. Основной проблемой остается износ системы, которая не подвергалась серьезным обновлениям более 30 лет. В ходе недавней проверки на водозаборных узлах специалисты обсудили текущее состояние скважин и пришли к выводу о необходимости проведения капитального ремонта и замены части труб.

Депутаты Луховицы Ремонтные работы
07 ноября 2024, 21:25
Многодетной семье в Лосино-Петровском округе подарили щенка корги
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В деревне Кармолино городского округа Лосино-Петровский сообщество многодетных семей подарило семье Краюшкиных щенка породы Корги. Этот подарок был сделан по инициативе активиста сообщества Михаила Пономарева, который надеется, что щенок станет верным другом для детей и поможет маленькому Ванечке преодолеть страх перед собаками.

Руководитель всероссийского движения Корги отряд «Маруся и друзья» Леонид Киселев также откликнулся на просьбу о помощи. Он предоставил Краюшкиным ценные советы по уходу и воспитанию щенка, а также поделился тонкостями дрессировки. Специалисты Корги отряда взяли шефство над семьей, помогая им пройти полный курс обучения Катюши и освоить специальную реабилитационную методику.

«Это замечательный подарок! Я очень благодарна Михаилу и сообществу многодетных семей за то, что воплотили мечту ребенка в реальность!» - поделилась мама.

Стоит отметить, что Корги - это игривые и добродушные собаки, которые отлично ладят с детьми. Старшие братья Вани предложили назвать нового питомца Катюшей, и теперь вся семья с нетерпением ждет возможности провести время с новым другом.

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Дети Семья Лосино-Петровский
07 ноября 2024, 20:25
Первый этап благоустройства «Губернского леса» в Чехове завершат к декабрю
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Глава городского округа Чехов Михаил Собакин посетил территорию «Губернского леса», чтобы ознакомиться с ходом завершающих работ первого этапа благоустройства лесопарковой зоны. Этот проект реализуется в рамках программы «Парки в лесу» при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева.

На территории уже установлены спортивно-оздоровительные площадки, отсыпаны пешеходные дорожки и определены зоны для детей. В ближайшее время планируется монтаж веревочного парка. Также готова площадка для выгула собак, вдоль тропинок установлены скамейки, а также подготовлены места для качелей и гамаков. В рамках благоустройства созданы игровые площадки и зоны для барбекю с беседками.

В процессе подготовки площадки была проведена работа по удалению деревьев, мешавших обустройству. В качестве компенсации высажено более 500 деревьев и кустарников, среди них голубая ель, липа, береза, клен, сосна, спирея серая, калина красная и кизильник. В следующем году, при наступлении благоприятных условий, ожидается продолжение высадки растений.

Подрядчик обязуется завершить установку опор освещения и подключить их к источнику энергоснабжения до наступления зимы. Помимо этого, на территории лесопарка заканчивается возведение фундамента под будущий павильон, само строительство которого запланировано на 2025 год.

Михаил Собакин отметил, что «Губернский лес» уже пользуется популярностью у жителей, предоставляя пространство для отдыха и активного времяпрепровождения.

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Благоустройство Чехов Парки
07 ноября 2024, 20:19
Двор на улице Полиграфистов в Чехове убрали от мусора после опила деревьев
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По поручению главы городского округа Чехов, заместитель главы Артем Попов сегодня провел инспекционный обход общественных территорий в городе Чехов, сосредоточив внимание на улице Полиграфистов, у домов № 9, 10, 12 и 13.

Целью мероприятия был контроль за состоянием и содержанием этих участков. «Наша цель - поддерживать чистоту и порядок в округе! К сожалению, во время обхода мы столкнулись с проблемой: были обнаружены неубранные бревна и ветви после опила деревьев. Это не только портит внешний вид территории, но и может создавать потенциальные опасности для жителей и гуляющих», - отметил заместитель главы муниципалитета.

По итогам обхода ответственные службы были уведомлены о выявленных нарушениях. Артем Попов выразил надежду на скорое устранение этих недостатков, подчеркнув важность своевременного реагирования на подобные ситуации для обеспечения комфорта и безопасности жителей.

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ЖКХ Чехов
07 ноября 2024, 20:02
Подмосковный эпидемиолог Зинаида Труш объяснила опасность вируса Коксаки
Телеканал «360»
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Вирус Коксаки продолжает распространяться по территории России. О его опасности рассказала главный внештатный эпидемиолог Московской области Зинаида Труш. Специалист объяснила, что Подмосковье не в первый раз сталкивается с инфекцией.

«Это группа заболеваний, это энтеровирусная инфекция, которая ежегодно регистрируется как по всей России, так и по всей территории Московской области», - рассказала Зинаида Труш.

Она подчеркнула, что заболевание в регионе распространено повсеместно.

«Единичные случаи регистрируются во всех округах. Для статистики я могу сказать о том, что у нас за девять месяцев зарегистрировано 160 случаев энтеровирусной инфекции, а пик пришелся на октябрь, когда было зарегистрировано 55 случаев заболевания именно у детей», - поделилась специалист.

Зинаида Труш заверила, что это обычное острое инфекционное заболевание, которое вызывается вирусом Коксаки и протекает как в легких формах, так и в тяжелых.

«Все зависит от индивидуального организма. Наиболее тяжело заболевание протекает у детей до 10 лет. Взрослые переносят намного легче и без осложнений», - добавила Труш.

В заключение специалист порекомендовала не заниматься самолечением и обращаться за помощью к врачам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе симуляционного центра для обучения сотрудников скорой помощи. Свои навыки там отработали уже 2,5 тысячи специалистов.

Здравоохранение Врачи Медицина Вирус Коксаки

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