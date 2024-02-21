Систему водоответвления нормализуют в Раменском по требованию Минэкологии

Глава Балашихи Сергей Юров провел встречу с жителями округа, на которой подняли вопрос строительства дублера Щелковского шоссе. Росавтодор опубликовал проект планировки транспортного объекта в начале года. На данный момент такое решение не устраивает население, и Юров поблагодарил активных жителей, которые встали на защиту города.

В начале текущей недели глава округа написал письмо в Росавтодор с просьбой пересмотреть проект планировки, учитывая мнение администрации и жителей Балашихи. Юров подчеркнул, что ответ от дорожного агентства уже пришел.

«В этом ответе написано, что рассмотрение вопроса реализации дублера по представленному проекту остановлено. В программу, утвержденную Росавтодором на ближайшие пять лет, никаких работ по строительству дублера не включено», - подчеркнул Юров.

По словам главы округа, федеральное дорожное агентство отменит те решения, которые были приняты ранее, в том числе, пересмотрит утвержденную планировку дублера.

«Эта ситуация требует времени. Ее нельзя сделать за день или за два. Мы будем этим заниматься, в том числе документы будут отменены», - заключил глава округа.

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