Систему водоответвления нормализуют в Раменском по требованию Минэкологии
Инспекторы эконадзора Московской области выдали предостережение жительнице Раменского о недопустимости загрязнения почвы жидкими отходами. Нарушительница быстро отреагировала на замечания и приступила к обустройству системы водоответвления.
«Наши специалисты осмотрели участок в селе Еганово, где гражданка организовала производство продуктов питания. Установлено, что для накопления жидких отходов она оборудовала выгребные колодцы, откуда сточные воды через аварийную трубу стекали на рельеф, загрязняя почву», - отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
По его словам, ситуация остается на контроле ведомства.
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