06 февраля 2025, 18:59

Систему водоотведения капитально обновят в Орехово-Зуеве к 2026 году

Пресс-служба администрации Орехово-Зуевского городского округа
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В городе Куровское Орехово-Зуевского городского округа продолжается капитальный ремонт канализационного коллектора, расположенного на Коммунистической улице. Общая протяженность участка, на котором проводят работы, составляет более 1,3 километра.

Сейчас специалисты уложили открытым способом 200 метров новых труб. Работы проводят на глубине около четырех метров, что создает определенные сложности из-за высокого уровня грунтовых вод. Для этого планируют установить станции водопонижения. На следующей неделе начнут демонтировать старый коллектор и устанавливать современные стеклопластиковые трубы, которые имеют эксплуатационный срок более 50 лет.

Как ранее отмечал глава Орехово-Зуевского округа Руслан Заголовацкий, обновление коллектора в Куровском является частью программы модернизации инфраструктуры водоотведения. Проект реализуют благодаря вниманию губернатора Московской области Андрея Воробьева к вопросам улучшения жизненных условий жителей региона.

Обновление инфраструктуры успешно завершили на улице Урицкого в Орехово-Зуеве и на Советской улице в Куровском, а на Юбилейной улице в Дрезне их выполнили на 95%. Работы по модернизации проводят еще в семи локациях округа. Часть объектов планируют ввести в эксплуатацию в 2025 году, а остальные - в 2026-м.

Благоустройство ЖКХ Орехово-Зуево Ремонтные работы
06 февраля 2025, 18:43
Волонтеры из Люберец помогут ликвидировать последствия катастрофы в Краснодарском крае
Пресс-служба администрации городского округа Люберцы
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Представители «Молодой Гвардии» участвуют в устранении экологической катастрофы, вызванной разливом нефтепродуктов в Краснодарском крае. Активистка София Семечкина из Люберец вместе с делегацией из Подмосковья отправилась в Анапу для того, чтобы помочь пострадавшим птицам.

Как сообщил депутат Государственной Думы РФ Александр Толмачев, отряд активистов из Богородского округа, Бронниц, Дмитрова, Зарайска, Коломны и Люберец уже приступил к активной работе на пляжах Анапы. Молодые люди спасают черноморских птиц, пострадавших от экологической катастрофы.

«Ребята поехали в Анапу по собственной инициативе. Это было их желание, они не остались в стороне от беды, потому что для молодогвардейцев нет чужих несчастий, они приходят на помощь всегда», - добавил Александр Толмачев.

Депутат Совета депутатов Диана Алумянц отметила, что «Молодая Гвардия» всегда готова прийти на помощь другим.

«И в этот раз волонтеры пришли на помощь братьям нашим меньшим, которые пострадали от разлива нефтепродуктов в море», - рассказала Диана Алумянц.

По словам руководителя люберецкого отделения «Молодой Гвардии» Анны Лисак, среди главных задач волонтеров: осмотр и кормление животных, уборка клеток, вольеров и загонов, а также приготовление корма и оказание помощи пострадавшим птицам. Добровольцы работают в две смены, днем и ночью.

Напомним, столкновение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» произошло 15 декабря 2024 года. В результате аварии в Черное море попало около 2400 тонн нефтепродуктов.

Катастрофы Люберцы Волонтеры Анапа
06 февраля 2025, 17:59
Свыше 500 удостоверений тракториста выдали в Подмосковье за неделю
Министерство экологии и природопользования Московской области
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Специалисты подмосковного Гостехнадзора провели 775 техосмотров самоходной техники за неделю. Эта работа позволила предотвратить аварии и повысить безопасность использования техники.

Как рассказали в подмосковном Минэкологии, специалисты оценили состояние и работоспособность самоходных машин и аттракционов.

«Сотрудники Гостехнадзора зарегистрировали 763 единиц самоходных машин, что даст возможность отслеживать соблюдение правил их использования. Во время предоставления регистраций инспекторы выявляют такие нарушения, как несоответствие номеров техники, ее расположения и поддельные маркировки двигателей. За такие нарушения предусмотрены строгие административные санкции», - сказали в министерстве.

Кроме того, за неделю специалисты ведомства выдали 504 удостоверения машиниста-тракториста, провели 327 экзаменов и рассмотри три случая подделки документов.

Гостехнадзор активно работает с другими государственными ведомствами, благодаря чему в области растет безопасность дорожного движения и использования техники.

Благоустройство
06 февраля 2025, 17:49
Итоги нацпроекта «Здравоохранение» подвели в Подмосковье
МЭФ МО
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Современные больницы, новые методы диагностики и лечения, фельдшерско-акушерские пункты — это результаты нацпроекта «Здравоохранение», который запустили в 2019 году. В Министерстве экономики и финансов Московской области рассказали, какие изменения произошли в регионе благодаря этой программе.

За время реализации национального проекта в Подмосковье открыли 27 фельдшерско-акушерских пунктов, семь поликлиник в Реутове, Коломне, Раменском, Домодедове, Серпухове, Одинцове и Мытищах, а также два офиса врачей общей практики в Наро-Фоминском и Одинцовском городских округах.

В 2024 году в Лобне открыли новую поликлинику, а в Хотькове запустили современный больничный комплекс с поликлиникой. С участием средств федерального бюджета открыта детская больница в Красногорске.

Еще 722 медицинских аппарата поставили в 2024 году в сосудистые центры, детские поликлиники и онкодиспансеры. За все время работы нацпроекта закупили 5,5 тысячи единиц оборудования.

В 2024 году в Наро-Фоминском, Сергиево-Посадском, Истринском и Раменском округах закуплены передвижные медицинские комплексы с оборудованием для диагностики, включая флюорографию и маммографию. В Московской области действуют 58 мобильных бригад, медики провели более 245 тысяч консультаций и обследований.

В 2024 году в Воскресенском округе начал работать центр амбулаторной онкологической помощи. Это уже 25-й подобный центр, открытый в рамках региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями».

Более шести миллионов человек, в том числе 1,4 миллиона детей, прошли профилактические осмотры и диспансеризацию в 2024 году.

С 2025 года началась реализация новых национальных проектов, решение о которых принял президент страны. В их числе - проект «Продолжительная и активная жизнь», который стал преемником национального проекта «Здравоохранение». Он включает в себя 11 федеральных направлений, охватывающих все аспекты здравоохранения - от первичного звена до реабилитации.

Здравоохранение Нацпроекты
06 февраля 2025, 17:37
Студентам в Лосино-Петровском рассказали об истории Сталинградской битвы
Дом культуры «Октябрь»
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Сотрудник Дома культуры «Октябрь» Александр Яблонских провел урок мужества для студентов Щелковского колледжа № 7. Его посвятили ветеранам, которые принимали участие в Сталинградской битве.

Александр Яблонских рассказал студентам, что 2 февраля 1943 года - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Сражение, которое длилось 200 дней, стало переломным в ходе Великой Отечественной войны. Александр Юрьевич поведал о мужестве воинов Красной Армии и о значении битвы в мировой истории.

Студенты прочувствовали атмосферу военного времени благодаря документальной выставке, которую Александр Яблонских оформил с помощью интернет-источников.

Лосино-Петровский

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