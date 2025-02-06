Систему водоотведения капитально обновят в Орехово-Зуеве к 2026 году

Сейчас специалисты уложили открытым способом 200 метров новых труб. Работы проводят на глубине около четырех метров, что создает определенные сложности из-за высокого уровня грунтовых вод. Для этого планируют установить станции водопонижения. На следующей неделе начнут демонтировать старый коллектор и устанавливать современные стеклопластиковые трубы, которые имеют эксплуатационный срок более 50 лет.

Как ранее отмечал глава Орехово-Зуевского округа Руслан Заголовацкий, обновление коллектора в Куровском является частью программы модернизации инфраструктуры водоотведения. Проект реализуют благодаря вниманию губернатора Московской области Андрея Воробьева к вопросам улучшения жизненных условий жителей региона.

Обновление инфраструктуры успешно завершили на улице Урицкого в Орехово-Зуеве и на Советской улице в Куровском, а на Юбилейной улице в Дрезне их выполнили на 95%. Работы по модернизации проводят еще в семи локациях округа. Часть объектов планируют ввести в эксплуатацию в 2025 году, а остальные - в 2026-м.