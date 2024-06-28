Систему теплоснабжения улучшат еще по 11 адресам в Химках

Специалисты теплоснабжающей компании «Мосэнерго» подготовят и заменят ветхие участки теплосетей.

«Ремонтно-восстановительные работы будут проведены на четырех котельных, а также на пяти центральных тепловых пунктах. Специалисты проведут замену запорной арматуры, отремонтируют теплообменники и обновят насосы теплоносителей. Такие меры позволят улучшить качество подачи теплоснабжения в 178 домах, в которых проживает более 80 тысяч химчан», - отметил Сергей Чубаров.

Этим летом компания «Мосэнерго» осуществляет уже второй этап своей инвестиционной программы. Работы выполнят на 38 центральных тепловых пунктах и 17 котельных, все заменят 82 участка теплосетей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».