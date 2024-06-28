28 июня 2024, 19:32

Систему теплоснабжения улучшат еще по 11 адресам в Химках

Администрация г.о Химки
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Многоквартирные дома продолжают подготавливать к отопительному сезону в Химках. Коммунальные службы и управляющие компании на предстоящей неделе проведут ремонт по 11 адресам в различных микрорайонах.

Специалисты теплоснабжающей компании «Мосэнерго» подготовят и заменят ветхие участки теплосетей.

«Ремонтно-восстановительные работы будут проведены на четырех котельных, а также на пяти центральных тепловых пунктах. Специалисты проведут замену запорной арматуры, отремонтируют теплообменники и обновят насосы теплоносителей. Такие меры позволят улучшить качество подачи теплоснабжения в 178 домах, в которых проживает более 80 тысяч химчан», - отметил Сергей Чубаров.

Этим летом компания «Мосэнерго» осуществляет уже второй этап своей инвестиционной программы. Работы выполнят на 38 центральных тепловых пунктах и 17 котельных, все заменят 82 участка теплосетей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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ЖКХ Химки Отопление
28 июня 2024, 19:46
Администрация Мытищ провела встречу на тему привлечения молодых специалистов
Пресс - служба Мытищи
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В администрации городского округа Мытищи прошла встреча с представителями Союза промышленников и предпринимателей. Основной темой обсуждения стало привлечение выпускников местных высших и средних специальных учебных заведений на работу в промышленные предприятия региона.

Председатель Союза промышленников Юрий Казанов подчеркнул значимость сотрудничества с образовательными учреждениями и отметил, что кадровая политика направлена на привлечение молодых специалистов, что станет ключом к развитию промышленности округа. Возможность заключения договоров с вузами и колледжами по подготовке кадров открывает новые перспективы для роста наших предприятий.

В рамках встречи представители Российского университета кооперации и Мытищинского колледжа рассказали о проводимой профориентационной работе и организации экскурсий на предприятия для студентов и их родителей.

Также обсудили другие важные инициативы, включая художественное оформление фонтана «Самовар» и издание детской книги «Сокровища Мытищ», написанной Татьяной Шаровой.

Напомним, что для получения дополнительной информации о целевом обучении можно обратиться на официальные сайты учебных заведений или лично посетить отдел организационно-кадрового обеспечения на улице Матросова, 6.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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Мытищи Работа Бизнес Студенты
28 июня 2024, 19:43
Медицинский форум «Здоровая семья — здоровая Россия!» провели в Клину
https://nikid.ru/sotrudniki-niki-detstva-prinyali-uchas-7/
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Сотрудники НИКИ детства приняли участие в работе форума «Здоровая семья — здоровая Россия!». Мероприятие организовало Клинское региональное отделение «Союза женщин России».

Директор НИКИ детства, главный внештатный педиатр Минздрава Московской области Нисо Одинаева и заведующая учебным центром НИКИ детства Екатерина Паснова рассказали коллегам, как избежать мобильной зависимости у детей.

По словам Одинаевой, на форуме подняли множество интересных и актуальных тем.

«Факторы риска в жизни женщины и их модификация, психологические причины и методы работы со стрессом, секреты здорового веса, профилактика онкологических заболеваний у женщин», - рассказала Одинаева.

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Врачи Работа Медицина
28 июня 2024, 19:31
Вечерние пробки на дорогах Подмосковья 28 июля достигли 6 баллов
Медиасток.рф
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Минтранс Подмосковья опубликовал актуальную информацию о загруженности региональных трасс 28 июля. В этот пятничный вечер пробки достигли шести баллов.

Как пояснили в ведомстве, автомобильные заторы наблюдаются в сторону области на Ленинградском, Киевском, Дмитровском, Новорижском, Новорязанском, Пятницком, Рублево-Успенском, Щелковском, Носовихинском, Минском, Мякининском и Каширском шоссе.

В Минтрансе призвали водителей к предельной осторожности за рулем - соблюдать дистанцию и скоростной режим и не совершать опасных резких маневров.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Пробки Водители
28 июня 2024, 19:23
Новый скейт-парк откроют в Балашихе к осени
Пресс-служба администрации Балашихи
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В парке на улице Заречной в Балашихе приступили ко второму этапу благоустройства. В рамках него здесь появится экстрим-площадка. По просьбам жителей в этом году обустроят большой памп-трек и скейт-парк.

В парке оборудуют многофункциональную зону для наблюдения за райдерами и отдыха посетителей - амфитеатр. Его площадь составит 130 квадратных метров. Также появится зона отдыха, установят теннисные столы, новое освещение и пешеходные дорожки, которые будут связаны с уже имеющейся тропиночной сетью.

«В этом году мы продолжаем благоустройство парка на улице Заречной. По многочисленным просьбам жителей, особенно молодого нашего населения, в этом году мы здесь обустраиваем большой памп-трек 800 квадратных метров и скейт-парк», - сказал заместитель главы городского округа Максим Сидоркин.

Парковое пространство на улице Заречной вдоль реки Пехорки создали в 2019 году. Здесь установили входные группы в морском стиле, лавочки, детские и спортивные площадки. Работы по благоустройству нового парка планируют завершить в четвертом квартале 2024 года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве парка Мира в Коломне. По его словам, завершить работы планируют к августу.

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Благоустройство Балашиха Парки

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