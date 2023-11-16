16 ноября 2023, 10:08

Систему сбора отчетности по сельскому хозяйству запустят в Подмосковье с 1 января

Unsplash
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Тестирование информационной системы «Модуль сбора отчетности» завершается в Минсельхозпроде Подмосковья. Она позволит сократить сроки формирования, согласования и направления документации в орган управления АПК.

Система позволит автоматизировать отчетность крестьянских фермерских хозяйств. Она будет формироваться из единого листа показателей, заполненного фермерами.

«Посредством новой автоматизированной системы отчетность крестьянских фермерских хозяйств Подмосковья будет формироваться из заполненного фермерами единого листа показателей. Это позволит значительно сократить сроки формирования, согласования и направления отчетов в орган управления АПК», - сказал глава министерства Владислав Мурашов.

Единый лист включит в себя все важные финансово-хозяйственные показатели. Ожидается, что систему введут в работу 1 января 2024 года. узнать подробнее о ее работе можно по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что регион ежегоно ставит рекорды по урожаю. Это важно для эффективной работы в молочном и мясном животноводстве, сферах селекции и генетики.

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Сельское хозяйство
16 ноября 2023, 11:08
Опухоль мозга размером с теннисный мяч успешно удалили в Люберецкой больнице
Пресс-служба Минздрава МО
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Мужчина 45 лет обратился в Люберецкую больницу с жалобой на снижение памяти и внимания. По результатам МРТ у него выявили опухоль головного мозга, размер которой сопоставим с теннисным мячом.

Опухоль распространялась от правой височной доли в глубину мозга, сдавливая желудочек и смещая срединные структуры. Это представляло прямую угрозу для жизни пациента.

По словам главврача Дмитрия Семенцова, такая операция требует ювелирной работы из-за сложной локализации новообразования и его близости к важным мозговым центрам. У пациента могли возникнуть серьезные осложнения.

Хирурги провели трепанацию черепа и с помощью микроскопа, навигации и специальных микроинструментов в течение шести часов удаляли опухоль.

Через два часа после операции пациент пришел в сознание, но оставался под наблюдением в реанимации. На следующий день его перевели в отделение, где мужчина начал самостоятельно обслуживать себя, двигаться и принимать пищу. Через неделю его выписали без неврологических нарушений.

По результатам гистологии, опухоль оказалась злокачественной. Пациенту предстоит курс лучевой терапии в Центре амбулаторной онкопомощи Люберецкой больницы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о программе стандартизации медицинских стационаров Московской области.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Люберцы Здравоохранение Больницы Врачи
16 ноября 2023, 11:08
Площадь Ленина в Краснознаменске благоустроят в 2024 году
Министерство благоустройство Московской области
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Площадь Ленина благоустроят в Краснознаменске в 2024 году. Там обустроят место для пеших прогулок, обновят систему освещения и создадут комплекс городской навигации.

Как рассказал глава Министерства благоустройства Михаил Хайкин, первый этап благоустройства площади уже завершился ранее. В следующем году эту работу продолжат.

«Ранее мы уже выполнили первый этап благоустройства, завершив работы на территории сквера с различными активностями и набережной пруда. В следующем году мы приступим к реализации второго этапа проекта и облагородим площадь имени Ленина», - сказал он.

Территория находится в центре Краснознаменска. Это площадь перед Домом Офицеров с памятником Владимиру Ленину. Традиционно там проводят массовые мероприятия. По проекту на площади обновят плиточное мощение, создадут больше пространства для прогулок, систему освещения и навигации. Там также установят инсталляцию со словом «Краснознаменск» из металлических букв.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об обновленной набережной озера Киово в Лобне. Там обустроили места для активного и спокойного отдыха.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Краснознаменск
16 ноября 2023, 10:44
Советники директоров по воспитанию в Подмосковье представили инновационные подходы к развитию детей
Министерство образования МО
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Пресс-конференция советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями всероссийского проекта «Навигаторы детства» прошла в Доме правительства Московской области. Участники встречи представили наработки, обсудили актуальные проблемы, связанные с воспитанием детей, а также представили инновационные подходы к развитию подрастающего поколения.

Советники отвечают за создание единой воспитательной среды в школах за счет открытого диалога с обучающимися и родителями. Это преимущественно молодые специалисты, благодаря которым воспитание становится эффективнее.

«За два года деятельность советников директоров по воспитанию показала хорошую динамику в положительном развитии воспитательной среды в школах и её влияние на обучающихся. С 1 сентября 2023 года должность советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями появилась и в 51 учреждении СПО Московской области», - отметил руководитель регионального ресурсного центра «Навигаторы детства» Подмосковья Святослав Громов.

Конкурс на должность советника директора по воспитанию впервые стартовал в 2021 году. Тогда в нем приняли участие более шести тысяч человек из десяти пилотных проектов. В этом году в конкурсе уже участвовала вся страна, а участниками стали более 30 тысяч человек.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что школы-флагманы вывели обучение в Подмосковье на новый уровень.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Учителя Образование
16 ноября 2023, 10:43
Вновь созданное фермерское хозяйство в Орехово-Зуеве получило в аренду более 17 гектаров земли
МИО МО
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В Московской области уделяется особое внимание вопросам использования и сохранности сельскохозяйственных земель. Так, фермерское хозяйство в Орехово-Зуеве получило в аренду участок площадью 17,5 гектара.

«Наши аграрии получают гектары как в аренду, так и безвозмездное пользование. КФХ из Орехово-Зуева - совсем новое фермерское хозяйство, открылось оно в этом году. Землю обработают, вспашут и будут использовать под растениеводство», - сказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Аграриям Подмосковья напоминают, что получить земельный участок без торгов под сельскохозяйственное производство можно на региональном портале госуслуг. Услугу предоставят в течение 15 рабочих дней.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что регион ежегоно ставит рекорды по урожаю. Это важно для эффективной работы в молочном и мясном животноводстве, сферах селекции и генетики.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Сельское хозяйство

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