Систему сбора отчетности по сельскому хозяйству запустят в Подмосковье с 1 января

Система позволит автоматизировать отчетность крестьянских фермерских хозяйств. Она будет формироваться из единого листа показателей, заполненного фермерами.

«Посредством новой автоматизированной системы отчетность крестьянских фермерских хозяйств Подмосковья будет формироваться из заполненного фермерами единого листа показателей. Это позволит значительно сократить сроки формирования, согласования и направления отчетов в орган управления АПК», - сказал глава министерства Владислав Мурашов.

Единый лист включит в себя все важные финансово-хозяйственные показатели. Ожидается, что систему введут в работу 1 января 2024 года. узнать подробнее о ее работе можно по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что регион ежегоно ставит рекорды по урожаю. Это важно для эффективной работы в молочном и мясном животноводстве, сферах селекции и генетики.

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