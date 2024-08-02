02 августа 2024, 15:46

Систему оповещения исправили на котельной в Подольске в ходе учений

Пресс-служба администрации
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Командно-штабные учения на котельной на Почтовой улице прошли в Подольске. На них обнаружили сбой в цепочке оповещения. Затем проблему устранили.

Навыки реагирования отрабатывали ресурсники, представители управляющих организаций, специалисты профильных комитетов администрации, а также экстренных служб. Им предстояло поучаствовать в имитации нештатной ситуации - остановке котельной.

Во время учения нашли сбой в цепочке оповещения - между Подольской теплосетью и другими участниками процесса. Недочет тут же устранили.

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Подольск Отопление Коммунальные аварии
02 августа 2024, 16:16
Подмосковные спасатели напомнили рыбакам правила безопасности на воде
ГКУ МО "Мособлпожспас"
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Работники «Мособлпожспаса» напомнили рыбакам основные правила поведения на воде. Профилактические мероприятия провели в Серпухове, Ступине и Чехове.

По словам заместителя начальника теруправления Дмитрия Чебочкина, во время профилактических рейдов на водоемах специалисты рассказали любителям активного отдыха о правилах безопасной рыбалки. Соблюдение простых рекомендаций позволит сделать так, чтобы приятный досуг обошелся без травм и трагедий.

«Спасатели объяснили рыболовам, что открытые водоемы являются местом повышенного риска, особенно в штормовую погоду. Работники подразделений посоветовали гражданам перед началом рыбалки сразу осмотреть берег: на крутом откосе следует остерегаться обвала края, а на глинистом - скользкой почвы, так как можно упасть в воду», - подчеркнул Чебочкин.

Спасатели порекомендовали отменить запланированную рыбалку, если собирается гроза или подводит самочувствие.

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Спасатели Рыбалка
02 августа 2024, 16:15
«День проверки здоровья» пройдет в центральном парке Лобни 3 августа
Unsplash
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Врачи больницы городского округа Лобня организуют «День проверки здоровья», который состоится 3 августа в центральном парке. Мероприятие пройдет в формате выездной диспансеризации.

Жители смогут сдать общий и биохимический анализ крови, а также проконсультироваться у терапевта. Для получения максимально точных результатов анализов рекомендуется сдавать их натощак. Акция пройдет с 9:00 до 14:00.

Для участия необходимо иметь при себе паспорт, полис и СНИЛС. Мероприятие предназначено для лиц старше 18 лет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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Лобня Врачи Диспансеризация
02 августа 2024, 16:13
Легкий и прозрачный. Воробьев — о процессе получения земли под сельское хозяйство в Подмосковье
Telegram-канал Андрея Воробьева
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Большая работа по вводу земель в оборот продолжается в Подмосковье. Министр сельского хозяйства России Оксана Лут и губернатор Московской области Андрей Воробьев посетили «Сырный фестиваль» в Истре, который пройдет с 2 по 4 августа.  Они пообщались с фермерами и дали ответы на самые волнующие вопросы.

Глава региона подчеркнул, что ежегодно в Подмосковье вводят в оборот от 20 до 40 гектаров земель.

«Помогаем нашим аграриям подобрать и оформить подходящие участки, делая процесс получения земли легким и прозрачным. За прошлый год мы предоставили фермерам более восьми тысяч гектаров земли», - рассказал губернатор.

Воробьев обратил отдельное внимание на вопрос перевода земель сельскохозяйственного назначения в другие категории, например под застройку жилья или создание промышленных секторов.

«Тут механизм простой, если земля сельхозназначения работает - мы против. Другое дело, когда есть запрос на неиспользуемые участки, примыкающие к населенным пунктам или производственным объектам. В этом случае перевод земли возможен при условии уплаты средств в бюджет», - добавил Воробьев.

Участие в «Сырном фестивале» в Истре принимают около 200 фермеров со всей России. При этом около половины из них - производители из Подмосковья. В рамках мероприятия жители и гости региона могут попробовать натуральную продукцию и принять участие в развлекательных программах.

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Истра Сельское хозяйство Андрей Воробьев Фестивали Поддержка предпринимателей в Московской области Фермеры
02 августа 2024, 16:11
Два учителя из Солнечногорска попали в топ-100 лучших в Подмосковье
Unsplash
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Лучших преподавателей выбрали в Московской области. В сотню лучших вошли два учителя из Солнечногорска — Элина Блохина и Константин Крылов.

Список лучших педагогов утвердил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. В нем оказались учитель химии и биологии из школы № 5 Элина Блохина и учитель истории и обществознания из лицея № 7 Константин Крылов. Они получат денежное поощрение за высокие достижения в работе.

Элина Ивановна разработала ряд методических программ по химии. Многие ее ученики становились победителями и призерами Всероссийской олимпиады школьников. Четыре года педагог является экспертом по проверке ЕГЭ по химии.

Константин Крылов - педагог с 15-летним стажем. Занятия он ведет по принципам доступности и равенства всех учащихся. Награжден почетными грамотами Министерства образования региона и Совета депутатов городского округа Солнечногорск, а также благодарственными письмами Московской областной Думы и администрации муниципалитета.

«Для учителей действует ряд мер поддержки. Например, в социальной ипотеке в Солнечногорске участвуют восемь педагогов, с 2021 года мы предоставили пособие 77 молодым специалистам. Также по программе „Земский учитель“ один педагог получит выплаты», - отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

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