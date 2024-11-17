17 ноября 2024, 11:51

Систему контроля за состоянием водителей автобусов внедрили в Красногорке

Медиасток.рф
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В Красногорке внедряют систему «Антисон». Он следит за состоянием водителя общественного транспорта. Программа уже работает на маршрут № 856, который следует до станции метро «Тушинская».

Программное обеспечение «Антисон» разработана российской компанией «КСОР». Она предназначена для предотвращения аварий и отслеживает засыпание водителям за рулем.

«Антисон» использует датчики и алгоритмы, которые обнаруживают признаки усталости. Система подает звуковой сигнал, может вывести предупреждение на экран и остановить автобус.

Отметим, по данным Всемирной организации здравоохранения, усталость и засыпание - одни из самых частых причин дорожно-транспортных происшествий.

Внедрение российской системы доказывает, что отечественные компании способны создавать инновационные решения для сохранения жизни людей. «Антисон» - не панацея, но может стать эффективным инструментом для безопасности жителей Подмосковья.

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Красногорск
17 ноября 2024, 10:46
Праздник ко дню рождения Деда Мороза пройдет в Нахабине 18 ноября
Медиасток.рф
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В культурно-досуговом клубе «Мечта» отметят день рождения Деда Мороза. Организаторы подготовили для юных гостей танцы, загадки и игры. На мероприятии также подведут итоги конкурса поздравительных открыток «Для любимого волшебника».

День рождения Деда Мороза празднуют 18 ноября. В этот день в клубе «Мечта» в Нахабине пройдет праздничная программа в 17:00. Организаторы приглашают семьи на концерт с танцами, играми, конкурсами и призами.

Клуб «Мечта» располагается в поселке Нахабино в доме № 2 на Школьной улице.

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Красногорск Россия Новый год Дед Мороз
17 ноября 2024, 10:44
Жителей Красногорска пригласили принять участие в проекте «Лица Победы»
Медиасток.рф
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Филиал Музея Победы в Красногорске приглашает принять участие в историческом проекте «Лица Победы». Жители округа могут рассказать о подвигах своих прадедов в годы Великой Отечественной войны и пополнить коллекцию историй, которых уже собрано более 1,2 миллиона. Организаторы полагают, что удастся собрать свыше 150 миллионов.

Проект направлен на сохранение памяти о каждом, кто приблизил День Победы в 1941 году.

Присоединиться к проекту можно тремя способами: загрузить фотографию и историю на сайт «Лица Победы» , принести материалы в Музей Победы в Москве или загрузить материалы через сервис «Мои документы» в ближайшем Центре государственных услуг.

Участники проекта могут рассказать любую информацию, в том числе о подвигах, быте, детях войны. Главное - сохранить память тех, кто прошел через тяжелые испытания.

Узнать больше информации можно на сайте проекта или позвонить по телефону: 8 (499) 449-81-15. Обращения также принимают по электронной почте: lica@victorymuseum.ru.

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Красногорск Музеи Великая Отечественная война
17 ноября 2024, 01:30
Новую игровую площадку для детей установили на улице Декабристов в Ногинске
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В Ногинске Богородского городского округа на улице Декабристов установили детский игровой комплекс. Двор внесли в адресный перечень работ по итогам голосования жителей на портале «Добродел».

Там подготовили основание, установили игровые элементы и малые архитектурные формы, а также лавочки, урны и уличные фонари. На площадке уложили два слоя современного резинового покрытия. Игровую зону оборудовали видеокамерами, которые подключили к системы «Безопасный регион».

Всего в этом году в адресный перечень вошли 22 детские игровые площадки, часть из которых уже приняло управление благоустройства. Что касается комплексного обустройства доров, то в плане работ на 2024 год так же 22 адреса. Из них приняли 19, остальные закроют до конца этого года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что еще 29 общественных территорий благоустроят в Подмосковье до конца года. Это парки, скверы и пешеходные зоны, которые превратятся в комфортные зоны отдыха.

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Благоустройство Дети Богородский
16 ноября 2024, 21:55
Администрация Чехова встретилась с жителями поселка Любучаны
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Глава городского округа Михаил Собакин вместе с профильными специалистами проинспектировал качество содержания дворов в поселке Любучаны. Он также побеседовал с местными жителями и ответил на их вопросы.

Во время обхода комиссия выявила мелкие недочеты в виде не до конца убранного мусора, вкопанных в землю покрышек и ям на дорогах. Их устранят в самое ближайшее время.

«Сегодня до конца дня наведите здесь порядок, пожалуйста. Пока у вас там тележка стоит», - поручил глава городского округа Чехов Михаил Собакин.

Собравшиеся также обсудили проблемы содержания многоквартирных домов, подвалов, кровель и подъездов. Подрядчики проедут по всем адресам, где необходимо промыть канализации, устранить засоры и подтопления.

«Технологический процесс таков, что сначала надо откачать, просушить, а потом уже обрабатывать», - пояснил Михаил Собакин.

На встрече с жителями поселка затронули и вопросы работы канализационной насосной станции, а также очистных сооружений.

«Если текущая управляющая компания, соответственно, справляться не будет, то значит, будем переголосовывать и отдавать в муниципальную службу „Чеховское благоустройство“, которая занимается содержанием прилегающих территорий. Будут тогда уже они заниматься», - сказал руководитель муниципалитета.

По итогам мероприятия все пожелания жителей зафиксировали и взяли на контроль.

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Благоустройство ЖКХ Чехов

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