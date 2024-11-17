Систему контроля за состоянием водителей автобусов внедрили в Красногорке

Филиал Музея Победы в Красногорске приглашает принять участие в историческом проекте «Лица Победы». Жители округа могут рассказать о подвигах своих прадедов в годы Великой Отечественной войны и пополнить коллекцию историй, которых уже собрано более 1,2 миллиона. Организаторы полагают, что удастся собрать свыше 150 миллионов.

Проект направлен на сохранение памяти о каждом, кто приблизил День Победы в 1941 году.

Присоединиться к проекту можно тремя способами: загрузить фотографию и историю на сайт «Лица Победы» , принести материалы в Музей Победы в Москве или загрузить материалы через сервис «Мои документы» в ближайшем Центре государственных услуг.

Участники проекта могут рассказать любую информацию, в том числе о подвигах, быте, детях войны. Главное - сохранить память тех, кто прошел через тяжелые испытания.

Узнать больше информации можно на сайте проекта или позвонить по телефону: 8 (499) 449-81-15. Обращения также принимают по электронной почте: lica@victorymuseum.ru.

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