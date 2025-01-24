Систему электронного голосования собственников жилья ввели в Чехове

Горожанам рассказали о пилотном проекте проведения собраний собственников жилья в электронной форме. В конце 2024 года в муниципалитете запустили пилотный проект среди пяти многоквартирных домов. В этом году сформируют адресный перечень многоквартирных домов, готовых к нему присоединиться. Преимущество такого голосования состоит в том, что исключается фальсификация протоколов, а время для обработки заявок также сокращается до 10 дней.

«Право выбора между очными и заочными собраниями остается за жителями. Наша цель - донести информацию о возможности участия в пилотном проекте региона и показать его преимущества», - рассказал глава Чехова Михаил Собакин.

Чтобы уведомить о новой инициативе горожан, управляющие компании проведут поквартирные обходы и разместят информацию в домовых чатах.