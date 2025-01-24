24 января 2025, 20:30

Систему электронного голосования собственников жилья ввели в Чехове

Пресс-служба администрации м. о. Чехов
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Встречу в формате «управдом» провели профильные специалисты в Чехове. В ней также приняли участие представители управляющих компаний и старшие по домам.

Горожанам рассказали о пилотном проекте проведения собраний собственников жилья в электронной форме. В конце 2024 года в муниципалитете запустили пилотный проект среди пяти многоквартирных домов. В этом году сформируют адресный перечень многоквартирных домов, готовых к нему присоединиться. Преимущество такого голосования состоит в том, что исключается фальсификация протоколов, а время для обработки заявок также сокращается до 10 дней.

«Право выбора между очными и заочными собраниями остается за жителями. Наша цель - донести информацию о возможности участия в пилотном проекте региона и показать его преимущества», - рассказал глава Чехова Михаил Собакин.

Чтобы уведомить о новой инициативе горожан, управляющие компании проведут поквартирные обходы и разместят информацию в домовых чатах.

Статистика Петиции Чехов
24 января 2025, 21:20
Акция по выбору предметов для ЕГЭ прошла для школьников Подмосковья
Медиасток.рф
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Акция «ГИА. Осознанность. Профориентация» прошла на базе инженерной школы в Дмитрове. Мероприятие направлено на помощь школьникам в выборе предметов для сдачи ЕГЭ. В акции приняли участие более 300 выпускников, а также около 100 родителей.

В Министерстве образования Московской области отметили, что акция помогает снять психологическое напряжение перед экзаменами как у учащихся, так и у их родителей. В рамках мероприятия представитель Центра сопровождения набора Университета «Дубна» Юлия Вазенмиллер рассказала участникам, как грамотно спланировать стратегию сдачи ЕГЭ и подачи документов.

Школьники также смогли задать вопросы представителям ведущих вузов. Ребятам разъяснили тонкости поступления как на технические, так и на гуманитарные специальности.

ЕГЭ Школьники
24 января 2025, 21:09
Новые валидаторы заработали на станции Зеленоград-Крюково
МТППП
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Новые валидаторы установили на станции Зеленоград-Крюково для удобства пассажиров при пересадки с электричек МЦД. В МТППК сообщили, что теперь пассажирам не придется выходить со станции, чтобы приложить транспортную карту для открытия или закрытия поездки.

Внимание пассажиров обращают на то, что при использовании транспортной карты в зоне действия МЦД нельзя закрывать поездку на новых устройствах, так как при выходе со станции она закроется при прохождении турникетных линий.

Важно валидировать транспортную карту на входе и выходе со станции, в противном случае ее заблокируют для проезда на железнодорожном транспорте. Для разблокировки проездного придется обратиться в пригородные кассы.

Поезда
24 января 2025, 21:09
Школьников Подмосковья пригласили на конкурс стартапов
Unsplash
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Учащихся Московской области в возрасте от 12 до 17 лет приглашают на конкурс стартапов в сфере агропромышленных и финансовых технологий «Стартап за партой». Чтобы принять участие, необходимо зарегистрироваться на сайте акселератора до 31 января.

Участники получат возможность работать под руководством опытных наставников из сферы АПК и финансов. Представители Россельхозбанка и «Сколково» выберут 15 лучших проектов и обеспечат им индивидуальное сопровождение.

Под руководством опытных наставников ребята смогут усовершенствовать идеи, создать реальные бизнес-кейсы и вывести стартапы на новый уровень. Акселератор пройдет в три этапа: прием заявок, отбор лучших работ и работа с наставниками в период с 10 февраля по 10 марта.

Школьники
24 января 2025, 21:08
Более 113 тысяч школьников Подмосковья прошли профориентацию за год
Министерство образования МО
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Семинар по итогам реализации проекта «Билет в будущее» прошел в Корпоративном университете развития образования. В его рамках координатор Наталья Баранникова представила результаты работы по формированию условий для выбора школьниками профессионального пути.

За год в проекте приняли участие свыше 113 тысяч учащихся 6–11 классов из 850 школ Московской области. Это почти вдвое больше, чем годом ранее. При этом, более 90 тысяч ребят прошли основную профессиональную диагностику, еще 60 тысяч - дополнительную на портале проекта. Отмечается, что за год выросло и количество участников профессиональных проб: с десяти тысяч до 16 тысяч.

Проект активно развивается и начинает сотрудничать с новыми партнерами. Так, в 2024 году их количество увеличилось до 214. Среди новых площадок - Центр молодежного инновационного творчества в Жуковском, «Техноград» на ВДНХ и Технопарк «Кванториум» Центра «Орбита» в Королеве.

На семинаре лучшие школы получили награды. Среди лидеров - образовательные учреждения в Богородском округе, Домодедове, Дубне, Кашире и других городах.

Школьники

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