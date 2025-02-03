03 февраля 2025, 19:58

Систему экстренной помощи жителям улучшат в Истре

пресс-служба администрации м.о. Истра
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В отделении 112 муниципального округа Истра прошло учебно-методическое занятие. Оно поможет улучшить систему экстренной помощи жителям.

Темой занятия стал «Порядок приема и обработки вызовов в Систему-112 Московской области на специальном программном обеспечении отечественного производства». Участникам рассказали о нюансах обучения операторского и диспетчерского персонала центров обработки вызовов.

Благодаря переходу на новое программное обеспечение получится перейти на более безопасный и эффективной метод системы экстренного реагирования. Он осуществляется в рамках реализации Указа Президента РФ о технологической независимости и повышении уровня защищенности информационной инфраструктуры.

Система - 112 является важнейшим элементом обеспечения безопасности граждан. Она объединяет все экстренные службы в одном месте, что значительно облегчает процесс получения помощи. Благодаря быстрому реагированию на вызовы, система помогает спасать жизни и предотвращать возможные катастрофы.

Истра
03 февраля 2025, 20:04
Парки в Солнечногорске опубликовали программу мероприятий на неделю
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Творческие и спортивные мероприятия можно будет посетить с 3 по 9 февраля в парке культуры и отдыха в Солнечногорске. Все они пройдут в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье».

Для детей подготовили программы «Веселые старты», «Айс-класс» и «Цветовой ярмарке», а также мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству и занятия по шахматам. Для тех, кто любит проводить время более активно, проведут традиционный забег «ParkRun». Сбор пройдет у стадиона «Металлург».

«На этой неделе в парке насыщенная развлекательная программа. Отличная возможность для детей и взрослых провести время весело и с пользой, а также приобщиться к творчеству и спорту», - отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

Узнать информацию об обновлениях и новостях можно на афишах парка и в Telegram-канале.

Праздники Солнечногорск
03 февраля 2025, 18:59
Авторский вечер поэтессы Альбины Купрейченко прошел в Балашихе
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В Библиотечном информационно-культурном центре в Балашихе состоялся праздничный авторский вечер, посвященный юбилею известной поэтессы и прозаика Альбины Сергеевны Купрейченко. Гости вечера познакомились с ее новым, четвертым поэтическим сборником под названием «Между явью и мечтой».

Автор множества поэтических сборников, член Союза писателей России и руководитель Литературно-творческого объединения «Созвучие» пригласила на мероприятие своих коллег, друзей, читателей и всех любителей современной литературы.

В течение вечера в уютной атмосфере библиотеки звучали авторские стихи, песни на ее тексты, а также музыкальные композиции советских авторов, исполненные родными и друзьями поэтессы.

Альбина Сергеевна искренне поблагодарила всех гостей за теплые поздравления, добрые пожелания, улыбки, цветы и подарки. Юбилейный вечер стал настоящим праздником творчества и вдохновения для всех собравшихся.

Балашиха Писатели
03 февраля 2025, 18:47
Боксер из Реутова Алексей Папин поучаствует в международном состязании
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Спортсмен Алексей Папин из Реутова проведет бой с боксером из Ганы в телевизионном турнире. Встреча состоится в Йошкар-Оле.

На ринге встретятся два мастера бокса. У каждого в копилке значительный список побед и чемпионские титулы.

Боксера из Реутова знают многие поклонники этого вида спорта в России. Его соперник - Эбенизер Тетте - чемпион WBA Africa и Pan Africa.

В конце лета прошлого года Алексей защитил свой чемпионский пояс WBA Asia в бою с доминиканцем Феликсом Валерой. Также в 2024 году он отправился в зону специальной военной операции в составе Вооруженных сил РФ.

«Этот поступок говорит о его гражданской позиции, смелости и готовности защищать интересы своей страны не только на спортивном ринге, но и в трудные для Родины времена. Возвращение Алексея на ринг после службы - это еще одно доказательство его силы духа и преданности спорту», - отметили в администрации городского округа Реутов.

Спортсмены Реутов
03 февраля 2025, 18:39
Торжественная церемония посвящения в кадеты прошла в Солнечногорске
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Церемонию посвящения провели для воспитанников Радумльского лицея-интерната. Всего 26 произнесли клятву на верность Родине.

Мероприятие прошло в Доме культуры «Выстрел». Среди гостей - первый заместитель главы городского округа Солнечногорск - Александр Кузьмин, депутаты Владимир Красин, Владимир Дацюк, Михаил Каталин, а также заслуженный артист Российской Федерации Владимир Стержаков.

Самые достойные кадеты получили пять медалей Радумльского кадетского корпуса «За службу Родине с детства», а вместе с ними - два нагрудных знака за особые успехи в спорте и учебе и специальные звания.

«Рад быть причастным к этому торжественному и уже традиционному событию. Желаю ребятам уверенности в своих силах, новых свершений и крепкого здоровья. Не сомневаюсь, что именно эти кадеты впишут в историю России самые яркие страницы», - отметил первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Александр Кузьмин.

Перед тем, как стать кадетами, воспитанники проявили большие успехи в учебе, показали хорошую дисциплину и отличную физическую подготовку.

После официальной части для кадетов и приглашенных гостей выступили творческие коллективы. В её подготовке участвовал заслуженный артист Российской Федерации Владимир Стержаков.

После того, как кадеты оканчивают лицей, они поступают в военные и правоохранительные вузы. Образовательное учреждение имеет договор о целевом наборе с Академией Федеральной службы охраны Российской Федерации, Академией Федеральной службы безопасности России, Военно-космической академией имени Александра Фёдоровича Можайского и Михайловской военной артиллерийской академией.

Праздники Солнечногорск

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