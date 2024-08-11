Систему безопасности «План Б» установили в гимназии Реутова в этом году

Помимо безопасности, комиссия оценивает готовность учебных классов, столовых и медицинских пунктов. Проверка завершилась в Реутове 8 августа.

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Готовность учебных заведений проверяет специальная комиссия. В первую очередь уделяют внимание безопасности детей. Специалисты проверяют подходы к школам и детским садам, состояние дорог, тротуаров и пешеходных переходов, освещение и отсутствие несанкционированной торговли.

В одной из гимназий Реутова установили систему безопасности «План Б». Она не только автоматически закрывает входы и выходы из школы, но и передает кадры с камер видеонаблюдения директору.

«Антитеррористическая безопасность - это самое первое, на что обращается внимание, а также пожарная безопасность, санитарные, гигиенические и медицинские нормы. Первый вопрос на видеоконференцсвязи с губернатором Андреем Воробьевым - это подготовка школ к новому учебному году. Эти пункты - одни из первых», - прокомментировала заместитель главы городского округа Реутов Ольга Репина.