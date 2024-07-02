Систему безопасности на канале имени Москвы проверили в Химках

Специалисты «Химспас» ежедневно патрулируют береговую зону в Химках в теплый сезон. Набережные парка «Экоберег» и жилых комплексов «Маяк» и «Васко до Гама» - самые популярные в выходные дни локации для пляжного отдыха, поэтому здесь мониторинг проходит с особым вниманием. Сотрудники службы проверяют наличие и состояние спасательного оборудования, а также следят за поведением жителей округа.

«Основная задача - обеспечение безопасности, в большей мере - профилактика. Есть люди, которые переплывают канал на сапах, на бревнах. Их останавливаем, переправляем к берегу. Канал имени Москвы - это судовой ход, купаться здесь запрещено. Проходит корабль, любой катер - появляется волна», - поделился начальник отряда обеспечения безопасности на водных объектах муниципального бюджетного учреждения «Химспас» Игорь Чикин.

Только на прошлой неделе спасатели переправили на берег трех юношей. Ребята пытались добраться до другой стороны реки на бревнах.

Напомним, что при выборе локации для пляжного отдыха необходимо останавливаться на специально отведенных для купания местах. В таких зонах нет опасности сильного течения и всегда находится спасательное оборудование, а вода соответствует показаниям.

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