Система управления топливными долгами предприятий ЖКХ появится в Подмосковье

Читайте нас в:

По словам вице-губернатора Московской области - министра энергетики региона Евгения Хромушина, автоматизированная система позволит повысить эффективность контроля за платежной дисциплиной в регионе.

«Мы ожидаем, что за счет работы системы задолженность предприятий ЖКХ за ТЭР снизится, а это, в свою очередь, должно положительно сказаться на надежности предоставления коммунальных услуг жителям Подмосковья», - пояснил Хромушин.

Благодаря новой системе все участники топливно-энергетической цепочки смогут самостоятельно загружать в нее данные и получать информацию обо всех задолженностях в этой сфере.

Ожидается, что система заработает четвертом квартале этого года.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».