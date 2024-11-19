Система Подмосковья по вывозу стройотходов вошла в шорт-лист Зеленой премии

В номинации «Инициативы отраслевых компаний» одним из претендентов на победу стал проект ГК «Урбантех» - система контроля за транспортировкой отходов сноса, строительства и грунтов «ОССиГ-контроль».

«Решение позволяет контролировать транспортировку строительных отходов при помощи искусственного интеллекта и технологий машинного зрения. Об эффективности системы говорит тот факт, что лишь с начала этого года система вынесла свыше 1300 постановлений по фактам незаконной транспортировки строительных отходов», - отметил министр экологии и природопользования Московской области Павел Бида.

Ранее Российский экологический оператор представил шорт-листы Зеленой премии. Организационный комитет премии отобрал лучшие проекты в сфере экологии по 13 номинациям среди более чем 13,5 тысячи заявок. Итоги подведут в декабре.