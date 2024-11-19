19 ноября 2024, 09:36

Система Подмосковья по вывозу стройотходов вошла в шорт-лист Зеленой премии

Пресс-служба Минэкологии МО
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Система контроля за транспортировкой отходов сноса, строительства и грунтов «ОССиГ-контроль» вошла в шорт-лист Зеленой премии. В Минэкологии Подмосковья отметили, что регион первым в России внедрил и успешно использует эту практику.

В номинации «Инициативы отраслевых компаний» одним из претендентов на победу стал проект ГК «Урбантех» - система контроля за транспортировкой отходов сноса, строительства и грунтов «ОССиГ-контроль».

«Решение позволяет контролировать транспортировку строительных отходов при помощи искусственного интеллекта и технологий машинного зрения. Об эффективности системы говорит тот факт, что лишь с начала этого года система вынесла свыше 1300 постановлений по фактам незаконной транспортировки строительных отходов», - отметил министр экологии и природопользования Московской области Павел Бида.

Ранее Российский экологический оператор представил шорт-листы Зеленой премии. Организационный комитет премии отобрал лучшие проекты в сфере экологии по 13 номинациям среди более чем 13,5 тысячи заявок. Итоги подведут в декабре.

Искусственный интеллект Минэкологии Подмосковья Экология Технологии
19 ноября 2024, 09:37
Пожарно-тактические учения провели на складе в Видном
Главное управление МЧС России по Московской области
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Пожарные учения прошли на территории производственно-складского комплекса «МОСМЕК Недвижимость» в Видном. Сотрудники МЧС отработали взаимодействие с сотрудниками и другими экстренными службами для оперативной работы.

Специалисты тушили условный пожар и тренировались в проведении спасательных работ. По легенде учений, возгорание произошло из-за удара беспилотника в здание предприятия по изготовлению резиновых сапог. Тушение силами персонала не принесло успехов, поэтому администрация эвакуировала сотрудников. На улицу вышли 35 человек, но некоторые не смогли выйти из-за сильного задымления.

Как рассказал начальник пожарно-спасательного отряда Александр Коврижных, трудность в таких ситуациях составляет массовая эвакуация, которая в начальный период не дает специалистам проникнуть внутрь.

«Возможен целый ряд обстоятельств, влияющих на развитие пожара и на боевые действия подразделений: паника людей, быстрое распространение огня по готовой продукции, быстрое и плотное задымление помещений», - отметил он.

Спасатели организовали поиск пострадавших и организовали тушение здания, локализовав огонь на площади 308 квадратных метров.

Всего в учениях участвовали 87 человек и 19 спецмашин.

Спасатели Пожары Ленинский округ
18 ноября 2024, 22:35
День рождения «Молодой гвардии» отпраздновали в Мытищах
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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В городском округе Мытищи состоялось торжественное мероприятие, посвященное 19-летию «Молодой гвардии Единой России». За годы своего существования эта активная команда внесла значительный вклад в различные сферы общественной жизни.

С поздравлениями к участникам обратилась глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая. Она подчеркнула, что жизнь, наполненная помощью и поддержкой других, обретает особую значимость.

«Вы знаете, что вы необходимы нашему округу. Вы своим примером показываете, что каждый может реализоваться и быть нужным обществу», - отметила Юлия Олеговна.

Председатель Совета депутатов городского округа Мытищи Андрей Гореликов также поздравил ребят, подчеркнув, что многие из них, несмотря на юный возраст, уже внесли значительный вклад в развитие муниципалитета.

В рамках мероприятия прошло торжественное награждение активистов «Молодой гвардии Единой России». Руководитель муниципального отделения организации в Мытищах Константин Кузовков вручил почетные грамоты и благодарности от местного и регионального отделений. Завершилось мероприятие праздничным тортом, который стал приятным сюрпризом для всех участников.

Этот день стал ярким событием для всех членов организации, вдохновляя их на новые достижения и добрые дела в будущем.

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Мытищи Волонтеры
18 ноября 2024, 22:05
Качество отопления проверили в школе № 10 в Мытищах
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Депутаты партии «Единая Россия» городского округа Мытищи Оксана Мартьянова и Андрей Осин провели инспекцию работы отопительных систем в образовательном комплексе № 10. Целью проверки было удостовериться в том, что системы функционируют исправно, обеспечивая комфортные условия для обучения детей.

Правильная работа отопительных систем имеет ключевое значение для здоровья и качественного обучения учащихся. Особое внимание было уделено безопасности условий в школах и детских садах, чтобы избежать риска недоступности тепла для детей и персонала.

«Мы продолжаем работать над созданием комфортной среды для наших детей и уверены, что тепло в учебных заведениях - это один из ключевых аспектов их благополучия!» - подчеркнула Оксана Мартьянова.

Мероприятие прошло в рамках партийных проектов «Жители МКД» и «Школа грамотного потребителя», которые направлены на улучшение качества жизни в городском округе Мытищи. Эти проекты способствуют повышению уровня комфорта и безопасности в образовательных учреждениях, что особенно важно в зимний период.

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Школы Мытищи
18 ноября 2024, 22:02
Итоги городского конкурса детских рисунков подвели в Мытищах
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Во Дворце культуры «Яуза» прошла торжественная церемония награждения победителей и призеров городского конкурса детских рисунков «Моя семья — мое богатство!», приуроченного к Году семьи. Мероприятие было организовано комиссией по образованию и делам молодежи Общественной палаты городского округа Мытищи.

В конкурсе приняли участие более 450 творческих работ, представленных 46 образовательными учреждениями округа. Тематика конкурса подчеркнула важность семейных ценностей и позволила юным художникам выразить свое видение семьи как опоры и фундамента жизни.

Заместитель главы городского округа Мытищи Ольга Сидоркина отметила, что ознакомившись с выставкой, она смогла увидеть работы с абсолютно нестандартным подходом.

Победителями и призерами конкурса стали 105 человек, которым были вручены дипломы и ценные подарки. Кроме того, на церемонии были отмечены 12 самых активных школ, внесших значительный вклад в проведение конкурса.

Мероприятие стало ярким праздником творчества и семейных ценностей, оставившим тёплые воспоминания у всех участников и гостей.

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Дети Мытищи конкурсы

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