Система обнаружения нарушителей появилась в лесах Подмосковья

Как рассказали в подмосковном Комлесхозе, если группу отдыхающих заметят, например, в лесу, где растет молодняк хвойных деревьев, где запрещено находиться, то лесная охрана немедленно проверит нарушителей.

Система вычисляет уникальных абонентов в зоне сотовой сети, и если их телефоны остаются на одном месте более 15 минут, то программа фиксирует этот факт, а информация о нарушениях поступает оператору региональной диспетчерской службы.

В комитете напомнили, что за действия, который привели к лесному пожару предусмотрено наказание.

Нарушители заплатят штраф: физические лица - от 15 до 60 тысяч рублей, должностные - от 30 до 110 тысяч рублей, юридические - от 100 тысяч до двух миллионов рублей. В отдельных случаях возможно лишение свободы на срок от восьми лет.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья возьмут на цифровой контроль.

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