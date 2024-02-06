Система «Безопасный регион» за неделю зафиксировала более 500 нарушений в содержании территорий Подмосковья

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Система «Безопасный регион» помогла обнаружить более 130 нарушений в Истре, более 30 в Люберцах, Волоколамске и Балашихе и 68 - в Коломне.

Главные замечания - несвоевременная уборка снега и переполненные мусорные контейнеры.

Все замечания, обнаруженные системой, оперативно передаются специальным службам для скорейшего устранения недочетов в работе.

Те, кто решит проигнорировать замечания, в ГУСТ МО напомнили об административной ответственности - штрафах, которые формируются по упрощенной системе.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об основных сферах применения нейросетей в Московской области.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».