Система «Безопасный регион» за неделю зафиксировала более 500 нарушений в содержании территорий Подмосковья
Сотрудники ГУСТ МО за прошедшую неделю выявили более 500 нарушений в содержании территорий. Это стало возможным благодаря работе системы видеонаблюдения «Безопасный регион».
Система «Безопасный регион» помогла обнаружить более 130 нарушений в Истре, более 30 в Люберцах, Волоколамске и Балашихе и 68 - в Коломне.
Главные замечания - несвоевременная уборка снега и переполненные мусорные контейнеры.
Все замечания, обнаруженные системой, оперативно передаются специальным службам для скорейшего устранения недочетов в работе.
Те, кто решит проигнорировать замечания, в ГУСТ МО напомнили об административной ответственности - штрафах, которые формируются по упрощенной системе.
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