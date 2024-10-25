25 октября 2024, 20:46

Система-112 в Одинцове приняла почти 11 тысяч обращений за неделю

Пресс-служба администрации Одинцовского г.о.
Читайте нас в: Google Новости

Система-112 за неделю приняла более 10 800 обращений от жителей. Большая часть звонков касалась вызова скорой медицинской помощи.

Обращения в полицию и Госавтоинспекцию поступили 1 310 раз. По линии пожарных и спасателей зафиксировано 98 вывозов, в газовую службу - 317.

«В последнее время участились случаи использования мошенниками новой схемы - преступники представляются сотрудниками „Почты России“. Они сообщают о якобы доставленной посылке из-за границы и требуют оплатить таможенный сбор», - предупредил начальник единой дежурной диспетчерской службы Одинцовского округа Дмитрий Клевакин.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово Спасатели
25 октября 2024, 21:02
Качество ремонта дорог проверили в Одинцовском округе
Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.
Читайте нас в: Google Новости
Качество нового асфальта, который уложили на дороге в деревне Папушево, проверил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов. Протяженность объекта здесь составляет 1,36 километра.

Ремонтные работы выполняли за счет средств инвестора и завершились в августе. Обновленной дорогой пользуются порядка 700 человек: жители Папушево, коттеджных поселков и садовых некоммерческих товариществ.

«Работы на объекте в деревне Папушево были выполнены качественно и очень быстро, жители довольны. Есть дополнительное пожелание - сделать две площадки для разъезда, чтобы развести встречные потоки, поскольку дорога исторически очень узкая. Мы переговорим с инвестором, уверен, что эти „карманы“ в ближайшем будущем появятся. Также необходимо установить на всех стройках, которые находятся рядом, станции для мойки колёс большегрузного транспорта - чтобы глина и грязь не разносились по новой дороге», - сказал Андрей Иванов.

Также на встрече с главой муниципалитета жители деревни сообщили, что во время проведения работ строительная техника могла повредить трубы ливневой канализации, которые проходят под дорогой, в результате существует риск подтоплений нескольких участков. Глава поставил профильным службам задачу провести ревизию и восстановить коммуникации.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово Дороги
25 октября 2024, 20:47
Новый арт-объект открыли в центральном парке Химок
Пресс-служба администрации г.о. Химки
Читайте нас в: Google Новости
Интерактивную зону со светящимися качелями оборудовали в центральном парке Химок имени Льва Николаевича Толстого. Подвесные кольца на 85-летний юбилей округу подарил один из ведущих банков страны.

Качели произведены из специального антивандального материала. Он долговечен и устойчив перед разным погодным условиям. Качели подсвечиваются в темное время суток разными цветами. Прокатиться на удобных креслах могут не только дети, но и взрослые.

«Сбер с радостью участвует в жизни городского округа Химки и поддерживает его развитие. Появление качелей в главном парке города не только украсит пространство, но и привлечет сюда жителей разного возраста. Уверен, светящиеся качели-кольца станут любимым местом семейного отдыха горожан и будут долго радовать детей и взрослых», - поделился управляющий Западным отделением Среднерусского банка Сбербанка Олег Михеев.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки Парки
25 октября 2024, 20:46
Всероссийский фестиваль по спортивной борьбе провели в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
Читайте нас в: Google Новости
Региональный этап Всероссийского фестиваля «Борьба в школу» провели в физкультурно-оздоровительном комплексе «Юбилейный» городского округа Химки. Около 200 участников из различных уголков области приняли участие в соревнованиях.

Воспитанники спортивной школы «Альбаго» стали чемпионами и призерами турнира. Александр Корчагин и Тигран Багдасарян завоевали золотые медали. Артем Мирзоян занял вторую ступень пьедестала. Почетное третье место у Мирослава Крепостного и Данияра Жакшибекова. Победители турнира представят Московскую область на Всероссийском финале в столице с 9 по 12 декабря.

«Фестиваль проводит Федерация спортивной борьбы России совместно с Министерством просвещения. Суть таких соревнований в том, чтобы учащиеся школ были вовлечены в спорт и принимали участие в спортивных мероприятиях. Спортсмены Химок сегодня активно продвигаются вперёд, становятся участниками соревнований как регионального, так и межрегионального уровня», - рассказал президент Федерации спортивной борьбы Московской области Армен Григорян.

Соревнования провели среди юношей и девушек 10-13 лет. Участники соревновались в трех олимпийских видах: вольной, греко-римской и женской борьбе.

Среди почетных гостей на фестивале присутствовали: заслуженный мастер спорта России, серебряный призер Олимпиады 2016 года, чемпионка Европы, двукратный призер чемпионатов мира, восьмикратная чемпионка России Валерия Коблова; заслуженный тренер России, президент федерации спортивной борьбы Московской области Армен Григорян, а также мастер спорта Союз Советских Социалистических Республик по вольной борьбе, президент федерации спортивной борьбы Химок Игорь Панчук.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Химки Фестивали
25 октября 2024, 20:36
Три двойни появились на свет в перинатальном центре в Видном в один день
Читайте нас в: Google Новости
В Видновском перинатальном центре в один день на свет появились три двойни, среди которых одна пара девочек и две «королевские» двойни. Это событие произошло уже во второй раз за год.

Заведующая родовым отделением Наталия Ермакова сообщила, что такие случаи происходят раз в 20-25 лет. Три пациентки с многоплодной беременностью родили в один день. Мамы двух доношенных двоен уже находятся в палатах с детьми, а малыши, которые появились на свет на 33 неделе после кесарева сечения, пока находятся в отделении детской реанимации.

Напомним, что с начала года в Видновском перинатальном центре уже родилось пять тысяч малышей, среди которых почти 80 пар двойняшек. Ожидается, что до конца года еще тысяча семей со всего Подмосковья станут счастливыми родителями.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Роддома Ленинский округ

Новости по теме