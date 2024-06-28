28 июня 2024, 11:39

Сирота Никита Зайцев из Воскресенска получил ключи от новой квартиры

Администрация г.о. Воскресенск
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В городском округе Воскресенск продолжается реализация программы по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Глава округа Алексей Малкин вручил ключи от новой квартиры Никите Зайцеву.

Квартира, расположенная в селе Барановское, была капитально отремонтирована в рамках муниципального контракта. В ходе ремонта были полностью обновлены коммуникации, выполнена современная внутренняя отделка, а также установлены новая сантехника и газовая плита.

«Мы стараемся создать все условия для того, чтобы наши дети, оставшиеся без попечения родителей, чувствовали поддержку государства и общества. Каждый ребенок должен расти в условиях, достойных нормальной жизни», - отметил Алексей Малкин.

Напомним, что программа поддержки молодых людей из числа детей-сирот осуществляется при активном содействии губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, администрации городского округа Воскресенск и управления опеки и попечительства Министерства социального развития Московской области.

Такие меры поддержки направлены на обеспечение молодых людей качественным жильем и помощь в адаптации к самостоятельной жизни.

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Воскресенск Сироты Квартиры
28 июня 2024, 12:09
Важный рубеж. Андрей Воробьев поздравил выпускников Подмосковья с новым этапом в жизни
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Школьный выпускной — важный рубеж в жизни каждого и новый этап, который волнительно начинать, отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он поздравил ребят и поблагодарил педагогов.

В этом году 11-е классы в Подмосковье окончили 34 тысячи школьников, а девятые - 95 тысяч.

Школьный выпускной - важный рубеж в жизни каждого и новый этап, который волнительно начинать, отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он поздравил ребят и поблагодарил педагогов.

Губернатор поблагодарил преподавателей, которые помогали ребятам расти, искать свой путь и реализовывать мечты.

«Тем, кто поступает в вуз или колледж, желаю удачи! Пусть ваша жизнь будет наполнена яркими событиями, успехами и победами. С праздником!» - сказал Андрей Воробьев.

Вместе с тем он поздравил выпускников, набравших по 300 баллов на ЕГЭ.

Это будущие айтишники, генные инженеры и другие деятели наук.

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Андрей Воробьев
28 июня 2024, 12:00
Более 33 тысяч школьников Подмосковья отпразднуют выпускные 28 и 29 июня
Пресс-служба Минобразования МО
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Выпускные балы пройдут в Подмосковье 28 и 29 июня. С учебой в школе навсегда попрощаются более 33 тысяч одиннадцатиклассников, четыре тысячи из которых получат золотые медали.

«В этом году школу оканчивают свыше 33 тысяч одиннадцатиклассников. Более четырех тысяч человек стали золотыми медалистами, а еще 2,7 тысячи ребят получат серебряную медаль, которую снова вручают с этого года. Для выпускников наступает новый этап жизни, желаю им успехов», - рассказал первый зампред правительства Московской области Илья Бронштейн.

Выпускные начнутся с вручения аттестатов, а продолжатся в ресторанах, на теплоходах, в парках, на концертах и других развлекательных площадках.

Впереди у некоторых выпускников дни пересдачи ЕГЭ - 4 и 5 июля. Можно будет улучшить результат одного из экзаменов. Подать заявление в своей школе необходимо до 1 июля.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

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Андрей Воробьев
28 июня 2024, 11:45
Школьников Подмосковья пригласили на обучение в летнюю онлайн-академию
Unsplash
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Учащиеся Московской области могут принять участие во всероссийском проекте «Летняя онлайн-академия „Фоксфорда“». К участию также приглашают дошкольников, сообщили в Мингосуправления региона.

Для ребят разных возрастных категорий подготовили разные образовательные программы. Так, учащихся 5–8 классов ждут занятия по химии, физике и иностранным языкам. Старшеклассники же смогут узнать о профессиональных направлениях, правилах, механизмах и программах поступления в вузы.

Для дошкольников подготовили упражнения по развитию памяти, уроки игры в шахматы и многое другое.

Онлайн-занятия проходят в формате вебинаров. Записи уроков будут доступны в личных кабинетах учащихся. Присоединиться к «Летней онлайн-академии „Фоксфорда“» можно до 31 июля на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школьники
28 июня 2024, 11:06
Производство сухих строительных смесей открыли в Воскресенске
Администрация г.о. Воскресенск
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В городском округе Воскресенск состоялась торжественная церемония открытия завода сухих строительных смесей, расположенного на территории производственного кластера «ЦЕМЕНТУМ». Глава округа Алексей Малкин лично посетил предприятие.

На мероприятии присутствовали ключевые представители компании, которые провели экскурсию по новому производственному объекту и обсудили с руководством стратегические планы развития. Запуск завода является значимым шагом в реализации кластерной стратегии «ЦЕМЕНТУМ», направленной на создание полноценного промышленного кластера на базе уже действующего цементного завода.

Завод по производству сухих строительных смесей позволит увеличить объемы выпуска высококачественной продукции, которая будет использоваться не только для реализации региональных, но и федеральных строительных проектов. В течение 2024 года планируется значительное наращивание производства за счет увеличения выработки в карьере и стабильной работы оборудования, что обеспечит дополнительные рабочие места и способствует экономическому росту региона.

Отметим, что открытие завода стало важным моментом для экономического развития Воскресенска и подтверждает стремление компании к инновациям и устойчивому развитию.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о росте экспорта товаров из Подмосковья за рубеж.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Заводы Воскресенск

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