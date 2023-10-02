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«Это, конечно, больше символичная дата, но она всегда заставляет обратить внимание каждого из нас на то, что мы смогли сделать. И то, что мы реализовали, заметили ли это наши жители. Я очень надеюсь, что каждый, кто участвует сегодня в нашем очередном совещании, понимает, насколько важно в дальнейшем не терять темп и решать те проблемы, которые окружают нас и наших жителей», - заявил глава региона.

Он уточнил, что главам муниципалитетов важно посещать территории округов, в том числе населенные пункты с небольшим населением.

Воробьев вспомнил, что на прошлой неделе был в Истре и Красногорске. Он отметил, что люди будут лучше работать, если лично проверять их деятельность.

«Поэтому я хочу заострить внимание на важности нашей работы. Я начинаю с себя и очень надеюсь, что каждый глава также с удовольствием, добросовестно, с воодушевлением будет посещать разные территории для того, чтобы видеть, находить эти проблемы, которые волнуют, и с ними разбираться», - добавил Воробьев.

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