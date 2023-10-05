Симпозиум скульпторов прошел в Наро-Фоминском округе

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Более 40 кубических метров белого известняка привезли для скульпторов из Владимирской области. Они создали пять скульптур «Повелительница речных глубин», «Краденое солнце», «Летний полдень», «Полет» и «Поцелуй сокола».

В заключительный день симпозиума авторы представили свои творения на суд общественности и рассказали историю создания работ. Первые пять скульптур - это только начало. В дальнейшем в парке появятся всемирно известные достопримечательности в миниатюре.

«Уникальные работы, <…> и они останутся здесь в парке-отеле „Горчухино“. <…> Каждая из них имеет какой-то смысл, заложенный художником. Здорово, что получился такой масштабный праздник, надеюсь, что он станет ежегодным!» - сказал заместитель председателя Московской областной Думы Олег Рожнов.

Все участники симпозиума получили дипломы, ценные призы и восторженные отзывы о своих работах.

К закрытию симпозиума приурочили большой семейный праздник. Малышей развлекали яркие аниматоры, а для детей постарше провели мастер-классы по гончарному искусству, лепке и рисованию красками в технике «Эбру».

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