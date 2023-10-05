Симпозиум скульпторов прошел в Наро-Фоминском округе
Симпозиум скульпторов «Чудеса света» прошел в деревне Горчухино в Нарофоминском округе. Пятеро скульпторов в течении двух недель работали на берегу живописного пруда.
Более 40 кубических метров белого известняка привезли для скульпторов из Владимирской области. Они создали пять скульптур «Повелительница речных глубин», «Краденое солнце», «Летний полдень», «Полет» и «Поцелуй сокола».
В заключительный день симпозиума авторы представили свои творения на суд общественности и рассказали историю создания работ. Первые пять скульптур - это только начало. В дальнейшем в парке появятся всемирно известные достопримечательности в миниатюре.
«Уникальные работы, <…> и они останутся здесь в парке-отеле „Горчухино“. <…> Каждая из них имеет какой-то смысл, заложенный художником. Здорово, что получился такой масштабный праздник, надеюсь, что он станет ежегодным!» - сказал заместитель председателя Московской областной Думы Олег Рожнов.
Все участники симпозиума получили дипломы, ценные призы и восторженные отзывы о своих работах.
К закрытию симпозиума приурочили большой семейный праздник. Малышей развлекали яркие аниматоры, а для детей постарше провели мастер-классы по гончарному искусству, лепке и рисованию красками в технике «Эбру».
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