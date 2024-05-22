Силовые структуры напомнили студентам Подмосковья правила поведения при теракте

Литературные подборки к началу летних каникул подготовили для школьников в Московской области. Рекомендованные списки для внеклассного чтения можно найти с помощью сервиса «Библиотеки Подмосковья», об этом сообщили в министерстве культуры и туризма региона.

Чтобы найти и забронировать книгу, нужно воспользоваться порталом или приложением цифрового сервиса «Библиотеки Подмосковья». Раздел называется «Летнее чтение».

«Сервис „Библиотеки Подмосковья“ - это доступ к 921 библиотеке и восьми миллионам изданий. Чтобы было проще выбрать книгу на лето, мы сделали подборку произведений из школьной программы, а также включили в нее списки дополнительной литературы, которая будет полезна и интересна школьникам», - рассказал первый заместитель председателя правительства Московской области Илья Бронштейн.

Сервис подскажет, в какой из библиотек в наличии та или иная книга. Останется лишь забронировать и забрать ее в удобное время.

Можно оформить и электронный читательский билет. Для этого понадобится авторизоваться на сайте biblio.mosreg.ru или в приложении «Мое Подмосковье» с помощью учетной записи «Госуслуг».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».