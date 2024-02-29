29 февраля 2024, 20:55

Силовики Подмосковья приняли участие в ежегодном чемпионате по троеборью в Наро-Фоминске

Главное управление региональной безопасности Московской области
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Чемпионат IV межведомственного турнира по троеборью среди силовых ведомств Наро-Фоминского территориального гарнизона состоялся в Подмосковье. Соревнования прошли 22 февраля на войсковом стрельбище Кантемировской дивизии.

В турнире приняли участие команды Главного управления региональной безопасности (ГУРБ) Московской области и Отдельского казачьего общества Подмосковья. Участники использовали штатное или табельное оружие, а также демонстрировали точность в метании ножей и малых саперных лопаток.

Сотрудники правоохранительных органов показали высокий уровень подготовки и мастерства в обращении с различными видами оружия, достигнув высоких результатов во всех дисциплинах. По итогам соревнований победу одержала команда казаков Отдельского казачьего общества Московской области.

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Наро-Фоминск
29 февраля 2024, 20:28
Жителям Подмосковья разъяснили порядок получения разрешения на использование земельного участка
Пресс-служба Минимущества МО
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Большинство жителей Подмосковья привыкли пользоваться цифровыми услугами. Сделки с землей, предоставление разрешений, все это можно оформить онлайн, рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Она подчеркнула, что новая рубрика «Земельные услуги в цифре» будет посвящена всем услугам, предоставляемым на территории Подмосковья.

«Для нас принципиально важно, чтобы услуги и сервисы были не только доступны и удобны, но и просты в получении», - отметила Наталья Адигамова.

Первая услуга - «Выдача разрешения на использование земельного участка Московской области». За ее получением могут обратиться физические и юридические лица. Она предоставляется абсолютно бесплатно в течение восьми рабочих дней. Информация будет автоматически отправлена в личный кабинет РПГУ или на почту заявителя, но также есть возможность узнать статус заявления через сервис на портале РПГУ.

Разрешение выдаются на разные сроки в зависимости от целей использования земельного участка: от одного года до срока действия лицензии или договора. Для получения услуги необходимо предоставить подписанное заявление, документ удостоверяющий личность, полномочия представителя (если имеется), а также схему участка на кадастровом плане.

В 2023 году данной услугой воспользовались 99 человек и организаций из Подмосковья.

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Наро-Фоминск
29 февраля 2024, 19:51
Срочные услуги по соцпомощи в Подмосковье стали бесплатными
Unsplash
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Ежегодно в Подмосковье более 200 тысяч граждан получают срочные услуги, которые теперь могут абсолютно бесплатно оказать каждому жителю региона. Эта неотложная социальная помощь, предоставляемая людям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Представители министерства социального развития Подмосковья сообщили, что помощь включает в себя различные виды поддержки, такие как бесплатное питание, одежда и обувь, временное жилье.

Для получения срочной помощи можно подать заявление на региональном портале госуслуг, перейдя в раздел «Соцподдержка» - «Соцпомощь». Далее следует выбрать услугу «Признание граждан нуждающимися в социальном обслуживании», а в разделе «Цель обращения» можно найти соответствующий пункт - «Срочные социальные услуги».

При этом в ведомстве подчеркнули, что помощь будет предоставлена в течение одного рабочего дня.

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Госуслуги
29 февраля 2024, 19:06
Специалисты «Мособлпожспаса» провели уроки безопасности для детей и подростков
ГКУ МО "Мособлпожспас"
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Сотрудники 206-й, 215-й и 248-й пожарно-спасательных частей ГКУ МО «Мособлпожспас» провели тренировочные эвакуации и уроки безопасности в дошкольных учреждениях «Аист», «Журавлик», «Земляничка», «Мишутка», «Ласточка». Кроме того, занятия прошли в Дмитровском техникуме, Запрудненской гимназии и Новоникольской школе в период с 26 по 29 февраля.

Заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Игорь Сорокин отметил, что подобные занятия не только помогают проверить работоспособность системы оповещения о пожаре, но и позволяют персоналу учебных заведений отработать действия при эвакуации детей в случае пожара или иных нештатных обстоятельствах.

Специалисты противопожарной службы провели уроки безопасности с детьми, обращая особое внимание на дошкольный и школьный возраст, когда формируются основные навыки безопасного поведения.

«Огнеборцы напомнили маленьким местным жителям, что не стоит баловаться со спичками и зажигалками, пользоваться сломанными или самодельными электроприборами и прятаться от огня под кроватью или в шкафу», - указал Игорь Сорокин.

Кроме того, пожарные раздали детям информативные листовки с полезной информацией и контактами экстренных служб для закрепления знаний. Все участники уроков безопасности проявили особый интерес к занятиям и поблагодарили огнеборцев за их труд.

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Госуслуги
29 февраля 2024, 18:36
Специальные сферические зеркала установят на семи улицах Ногинска с тупиковыми проездами
пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области
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Региональный оператор по обращению с ТКО «Хартия» в Ногинском кластере Подмосковья принял участие в выездном совещании. Мероприятие провели по поручению Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области в Ногинске.

Поводом для его проведения стала ситуация с тупиковыми проездами на семи улицах Ногинска, поскольку водителям регионального оператора сложно маневрировать на крупногабаритной технике при сборе и транспортировке твердых коммунальных отходов.

В совещании приняли участие представители администрации, ГИБДД, а также специалисты ГУСТ. От «Хартии» на мероприятии присутствовала начальник отдела контроля деятельности филиала «Подмосковный» Евгения Серова.

По итогам совещания принято решение об установке специальных сферических зеркал на сложных участках тупиковых проездов. Это позволит водителям крупногабаритной техники лучше ориентироваться при маневрировании.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

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ЖКХ Мусор

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