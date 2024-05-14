Сигналов о неисправности дверей стало на 30% меньше в Подмосковье

По данным ГУСТ, среди требований законодательства к входным дверям многоквартирных домов - наличие самозакрывающих устройств, ограничителей хода и уплотняющих прокладок. Кроме того, окраску нужно проводить не реже раза в шесть лет, а на площадке перед наружными входными дверями рекомендуется устанавливать скребки и металлические решетки для очистки обуви.

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