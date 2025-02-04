Сибирская компания инвестирует 750 млн рублей в подмосковное производство

На данный момент основное производство находится в Новосибирске. Новый цех расширит мощности компании и сократит логистику с партнерами в западной части России. Сейчас «СибЕвроВэн» поставляет продукцию по всей России, а также в Казахстан и Белоруссию. После запуска нового цеха выпуск увеличится как минимум в два раза.

«В прошлом году компания „СибЕвроВэн“ вывела первую очередь предприятия на плановую мощность, увеличив объем выпускаемой продукции в два раза - теперь на предприятии выпускают 200 единиц техники в месяц. Компания рассчитывает приступить к строительству второй очереди завода уже во втором квартале 2025 года», - сообщила заместитель председателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, реализация проекта позволит дополнительно создать в округе 200 рабочих мест. Компания сотрудничает со многими производителями отечественного автопрома, в том числе с калининградской компанией «Грюнвальд», а также с китайской компанией «Хуацзин».

«Таким образом, расширение производственных мощностей на территории Московской области позволит компании не только упростить и сократить логистические маршруты, но и значительно снизить финансовые издержки», - прокомментировал исполняющий обязанности генерального директора Корпорации развития Московской области Егор Круглов.

Отмечается, что «СибЕвроВэн» входит в тройку крупнейших производителей полуприцепов и уже 15 лет выпускает фургоны-рефрижераторы для грузового транспорта. В ассортименте представлены фургоны для замороженной продукции, бортовые платформы, манипуляторы и другая спецтехника.