Швейный цех по производству пальто откроют в Серпухове

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Как рассказали Главстройнадзоре Московской области, производитель планирует выпускать до двух миллионов изделий в год, используя ткани и фурнитуру российского производства.

По проекту здание цеха будет двухэтажным, а площадь производственных площадей составит 1, 4 тысячи квадратных метров. На первом этаже расположится зона приемки ткани и фурнитуры, зона контроля качества готовой продукции, упаковки и хранения готовых изделий.

Завершить строительство планируется в мае 2025 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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