Швейное производство откроют в Сергиевом Посаде благодаря региональной поддержке

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Как рассказали в подмосковном Мининвесте, компания стала участников программы «Земля за рубль». В Сергиевом Посаде она наладит выпуск нательного белья из натуральных и синтетических тканей.

«Построить и запустить новое предприятие компания рассчитывает в 2027 году. На заводе будет создано 10 рабочих мест», - рассказала заместитель председателя правительства - глава Мининвеста Екатерина Зиновьева.

Предприятие заменит продукцию зарубежных компаний, ушедших с рынка. Льготные условия аренды будут действовать на протяжении трех лет.

По словам главы Минимущества региона Натальи Адигамовой, площадь предоставленного участка составит 794 квадратных метров.

«А после того, как предприниматель полностью реализует бизнес-план в отношении данного участка земли, он сможет выкупить его за 15% от кадастровой стоимости», - добавила она.

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