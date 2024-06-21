21 июня 2024, 16:28

Швейное производство откроют в Сергиевом Посаде благодаря региональной поддержке

Медиабанк МО
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Компания «Силуэт» запустит швейное производство в Сергиевом Посаде благодаря программе поддержки. Предприятие получило земельный участок в льготную аренду для реализации импортозамещающего инвестпроекта.

Как рассказали в подмосковном Мининвесте, компания стала участников программы «Земля за рубль». В Сергиевом Посаде она наладит выпуск нательного белья из натуральных и синтетических тканей.

«Построить и запустить новое предприятие компания рассчитывает в 2027 году. На заводе будет создано 10 рабочих мест», - рассказала заместитель председателя правительства - глава Мининвеста Екатерина Зиновьева.

Предприятие заменит продукцию зарубежных компаний, ушедших с рынка. Льготные условия аренды будут действовать на протяжении трех лет.

По словам главы Минимущества региона Натальи Адигамовой, площадь предоставленного участка составит 794 квадратных метров.

«А после того, как предприниматель полностью реализует бизнес-план в отношении данного участка земли, он сможет выкупить его за 15% от кадастровой стоимости», - добавила она.

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Строительство Бизнес Поддержка предпринимателей в Московской области
21 июня 2024, 17:35
Два соревнования профмастерства прошли в колледже «Энергия» в Подмосковье
Министерство образования МО
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Итоговый этап национального чемпионата «Профессионалы» прошел в подмосковном колледже «Энергия».

Как рассказали в Минобразования Подмосковья, мероприятие прошло на базе Центра оборонно-промышленной подготовки в Реутове. Участники показали свои навыки в компетенции «Лазерные технологии». Задания приблизили к условиям реального производства. Они включали лазерную резку, точечную сварку и моделирование цифрового двойника.

В Балашихинском структурном подразделении колледжа также прошел чемпионат профмастерства среди инвалидов «Абилимпикс». Там умения в области малярного дела и сухого строительства показали представители 12 регионов страны.

Колледж «Энергия» активно участвует в конкурсах и дает студентам возможность показать свои способности на высоком уровне.

«Это событие подчеркивает важность практического обучения и подготовки квалифицированных специалистов для будущего страны», - отметили в министерстве.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Строительство Бизнес Поддержка предпринимателей в Московской области
21 июня 2024, 17:32
Подмосковье вошло в число призеров федерального индекса «IQ городов»
Медиасток.рф
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Итоги расчета индекса цифровизации городского хозяйства — «IQ городов» — за 2023 год подвели в Перми. Пять городов Московской области стали призерами.

Речь идет о Дубне, Ивантеевке, Реутове, Химках и Электростали. Населенные пункты вошли в число лидеров в категориях «административные центры» и «крупные города».

«Подмосковные города шестой год подряд входят в число лидеров по показателю индекса IQ. В этом году второй раз определили IQ-индекс регионов», - прокомментировал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Индекс «IQ городов» включает в себя множество показателей, в том числе цифровизацию энергетики, ЖКХ, строительства, безопасности и других сфер. По словам министра, регион вошел в топ-10 во многом благодаря реализации проекта «Умный город», который помогает формировать систему эффективного управления городским хозяйством и создавать безопасные и комфортные условия для жителей.

Помимо этого, в Московской области реализуют проект «Светлый город». В его рамках проводят мероприятия по строительству и капитальному ремонту систем наружного освещения. С 2017 года почти в 900 дворах Подмосковья появились современные светильники.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве парка Мира в Коломне. По его словам, завершить работы планируют к августу.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство
21 июня 2024, 17:17
Школьница Дарья Тамбеева из Воскресенска получила 200 баллов на ЕГЭ
Светлана Плотникова
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Выпускница из Лобни Дарья Тамбеева добилась выдающихся результатов на Едином государственном экзамене. Она набрала по 100 баллов на экзаменах по русскому языку и литературе.

Дарья рассказала, что начала готовиться к ЕГЭ еще летом перед одиннадцатым классом. Сначала это была самостоятельная работа, а затем подключилась помощь учителей и репетиторов.

По словам директора лицея имени Стрельцова Андрея Копцова, выпускники ежегодно демонстрируют высокие результаты на экзаменах и олимпиадах.

Напомним, что в этом году Даша достигла финала всероссийской олимпиады школьников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЕГЭ Школьники Воскресенск
21 июня 2024, 17:15
Около 6 тысяч домов Подмосковья подключили к газу с начала года
Мособлгаз
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Около шести тысяч домовладений подключили к централизованному газоснабжению с начала 2024 года. Специалисты также проложили 60 километров новых газопроводов.

Планируется, что до конца года будет построено еще 800 километров сетей. В рамках президентского проекта газом обеспечены дома 315 тысяч жителей из 2812 населенных пунктов региона. Все населенные пункты, участвующие в программе социальной газификации, отмечены на интерактивной карте.

Вице-губернатор Московской области и министр энергетики региона Евгений Хромушин подчеркнул, что программа социальной газификации стала самым крупным проектом по газификации в России.

«На сегодняшний день мы выполнили пуск газа в 52,7 тысячи домовладений. В 2024 году планируем выполнить 20 тысяч пусков газа, а это значит, что еще 60 тысяч жителей Подмосковья получат тепло и уют в свои дома», - указал Хромушин.

Для удобства подключения к газу рекомендуется заключить комплексный договор с Мособлгазом, включающий в себя проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы, техническое обслуживание газового оборудования и поставку газа. В регионе также действуют льготы для подключения к газу, заявку можно подать на портале госуслуг.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Газ Социальная газификация

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