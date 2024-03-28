Швейная фабрика «Симлес» из Орехово-Зуева выпустит коллекцию спортодежды

Активно развиваться фабрика начала полтора года назад. Тогда из ее цехов выходило порядка трех тысяч комплектов одежды. Однако сегодня их количество увеличилось до 15-20 тысяч.

«Симлес» делает упор не только на расширение модельного ряда, но и на технологии. Руководство предприятия строит большие планы: к концу года здесь намерены выпустить собственную коллекцию инновационной спортивной одежды.

Пока продукция «Симлеса» находится в сегменте «Премиум», но руководство фабрики не исключает возможность выхода на «Эконом». В перспективе компания планирует расширить производство.