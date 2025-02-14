Розничная продажа спиртного в российских магазинах разрешена ежедневно с 8 до 23 часов, но власти регионов имеют право вводить дополнительные ограничения.

«Если дверь магазина выходит во двор - никакого спиртного на прилавках быть не должно. Особенно много проблем доставляют алкомаркеты, расположенные на первых этажах МКД. Это постоянный шум, мусор и прочие неудобства, от которых страдают жители», - подчеркнул Воробьев.

Кроме того, планируется ограничить продажу алкогольных напитков с 23.00 до 08.00 в кафе, которые находятся в многоквартирных домах жилых домах. Эта мера, однако, не коснется ресторанов.

Спиртное предлагают продавать исключительно в пристроенных к зданиям или встроенных в них помещениях, а также в магазинах, имеющих вход с улицы.

«Надеюсь, что решение будет принято, а правоохранительный блок поддержит нас в его реализации», - заключил губернатор.

В течение последних пяти лет в Московской области более чем на четверть увеличилось количество точек продажи алкоголя.