«Шум, мусор и прочие неудобства». Губернатор — о запрете продажи алкоголя во дворах жилых домов Подмосковья
Депутаты Московской областной думы 14 февраля рассмотрят закон о запрете продажи алкоголя в магазинах, расположенных во дворах многоквартирных домов. Губернатор Андрей Воробьев отметил, что если решение будет принято, оно вступит в силу 1 сентября.
Розничная продажа спиртного в российских магазинах разрешена ежедневно с 8 до 23 часов, но власти регионов имеют право вводить дополнительные ограничения.
«Если дверь магазина выходит во двор - никакого спиртного на прилавках быть не должно. Особенно много проблем доставляют алкомаркеты, расположенные на первых этажах МКД. Это постоянный шум, мусор и прочие неудобства, от которых страдают жители», - подчеркнул Воробьев.
Кроме того, планируется ограничить продажу алкогольных напитков с 23.00 до 08.00 в кафе, которые находятся в многоквартирных домах жилых домах. Эта мера, однако, не коснется ресторанов.
Спиртное предлагают продавать исключительно в пристроенных к зданиям или встроенных в них помещениях, а также в магазинах, имеющих вход с улицы.
«Надеюсь, что решение будет принято, а правоохранительный блок поддержит нас в его реализации», - заключил губернатор.
В течение последних пяти лет в Московской области более чем на четверть увеличилось количество точек продажи алкоголя.