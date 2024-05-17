Штрафы за перевозку мусора в Подмосковье достигли 3,5 миллиона рублей в мае

Как рассказали в ГУСТ Московской области, чтобы вывезти отходы, частные и юридические лица должны оформлять специальные талоны ОССиГ. Уйти от ответственности не получится, ведь уличные видеокамеры зафиксируют номер автомобиля и тогда нарушителям придется заплатить штраф.

Наибольшее количество нарушений камеры выявили на дорогах Клина. Всего за первую половину мая штрафы получили 48 нарушителей.

В ведомстве напомнили, что получить талон на перевозку ОССиГ на региональном портале государственных услуг несложно. Достаточно заполнить анкету, на что уйдет не более 10 минут, зато это поможет избежать значительных штрафов, которые могут достигать 250 тысяч рублей.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».