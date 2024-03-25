Штрафы почти на 49 миллионов рублей за незаконную перевозку строительных отходов выписали в Подмосковье с начала года

С начала 2024 года камеры дорожной сети Подмосковья зарегистрировали нарушения со стороны 602 перевозчиков строительного мусора, которые не имели на то специального разрешения.

«Все они были оштрафованы и получили административные постановления в упрощенной форме. Общая сумма штрафов составила 48 миллионов 970 тысяч рублей. Поймать нарушителей камеры могут в любое время суток», - указала руководитель ГУСТ МО в ранге министра Светлана Аипова.

По словам Аиповой, в Дмитрове с начала марта выписано 59 постановлений на общую сумму 14 миллионов 110 тысяч рублей в отношении водителей, которые не получили талон на перемещение строительных отходов. Чаще всего нарушения выявляли у перевозчиков на автомобильной дороге А-104 «Москва-Дмитров-Дубна» в районе поселка Еремино и около Рогачевского шоссе на северном обходе Лобни.

В связи с началом строительного сезона уполномоченные лица напоминают о необходимости заранее получить разрешение на перевозку отходов. Для получения талона необходимо зайти на региональный портал государственных услуг, найти категорию «Выдача разрешений на перемещение строительных отходов» и изучить требуемые документы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

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