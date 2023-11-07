Штрафы на 9 миллионов рублей начислили за нарушения в лесах Подмосковья в октябре

Председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Олег Баженов рассказал, что основные нарушения в октябре были связаны с несоблюдением правил пожарной безопасности и санитарной безопасности в лесу. Также выявлены случаи самовольных захватов лесной территории, рубки деревьев и заготовки дров.

Сумма начисленных в октябре штрафов превысила девять миллионов рублей. По постановлениям, выписанным в течение месяца и в предыдущие периоды, оплачено 20,7 миллиона рублей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на территории Московской области появятся семь новых лесопарков. Он подчеркнул, что правительство региона продолжает предпринимать меры по очистке лесов.

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