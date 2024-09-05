Штрафы на 7 млн рублей за незаконный сброс стройотходов выписали в Подмосковье летом

«По итогам лета в Московской области зарегистрировано 524 случая сброса мусора, из них 87 - это строительные и крупногабаритные отходы. Камеры видеонаблюдения фиксируют номера транспортных средств, после чего водителям выписывают штрафы по упрощенной процедуре», - рассказал заместитель председателя Правительства Московской области - министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Владислав Мурашов.

В ведомстве напомнили, что штраф за выброс отходов из автомобилей в неустановленном месте может составить до 70 тысяч рублей для физических лиц, до 100 - для должностных лиц и до 200 - для юридических.

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