05 сентября 2024, 23:15

Штрафы на 7 млн рублей за незаконный сброс стройотходов выписали в Подмосковье летом

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
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Штрафы за незаконный сброс строительных отходов за это лето в Подмосковье достигли 7,8 миллионов рублей. Обнаружить нарушителей помогли камеры видеонаблюдения системы «Безопасный регион».

«По итогам лета в Московской области зарегистрировано 524 случая сброса мусора, из них 87 - это строительные и крупногабаритные отходы. Камеры видеонаблюдения фиксируют номера транспортных средств, после чего водителям выписывают штрафы по упрощенной процедуре», - рассказал заместитель председателя Правительства Московской области - министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Владислав Мурашов.

В ведомстве напомнили, что штраф за выброс отходов из автомобилей в неустановленном месте может составить до 70 тысяч рублей для физических лиц, до 100 - для должностных лиц и до 200 - для юридических.

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Штрафы Мусор
06 сентября 2024, 00:07
Лесной пожар потушили на территории городского округа Егорьевск
Комитет лесного хозяйства хозяйства Московской области
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Пожар потушили в Пешурском участковом лесничестве в городском округе Егорьевск. Возгорание площадью пять тысяч квадратных метров обнаружили с помощью системы видеомониторинга.

Как рассказали в Комлесхозе Подмосковья, с огнем боролись 39 пожарных и 22 единицы техники.

Потребовалось более семи часов, чтобы ликвидировать низовой пожар, который увеличился до одного гектара.

Причиной возгорания стал поджог. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В комитете напомнили, что за действия, которые привели к лесному пожару последует административная и уголовная ответственность: для физических лиц - до 60 тысяч рублей; для должностных - до 110; для юридических - до двух миллионов рублей, также предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья возьмут на цифровой контроль.

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Лесные пожары Егорьевск
05 сентября 2024, 21:02
Зал спортивного центра «Лидер» обновили в Электроуглях
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К началу нового учебного года в спортивном центре «Лидер» в Электроуглях Богородского городского округа увеличили место для проведения тренировок. Здесь подготовили еще один зал для занятий спортом.

За время летних каникул работники центра реконструировали спортзал: снесли ненужную перегородку, провели тщательную уборку помещения, обновили интерьер, покрасили стены, создав комфортные условия для занятий.

Инициатива принадлежала тренерам, которые при поддержке Попечительского совета, обновили помещение. В состав этого совета входят бывшие воспитанники школы, победители и призеры соревнований разного уровня, а также родители спортсменов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что стадион «Авангард» в Коломне откроют после ремонта осенью.

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Спортсмены Богородский
05 сентября 2024, 20:47
Травматолог Чеховской больницы спас руку пациенту с перерезанным осколком тарелки сухожилием
Медиасток.рф
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Врачи Чеховской больницы спасли руку 50-летнему пациенту. Мужчина уронил тарелку, и осколки перерезали ему сухожилия.

Как рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области, травматологу Салману Асламханову пришлось два часа сшивать 2-миллимитровое сухожилие.

«Кисти рук состоят из множества связок и сухожилий. Сухожилия отвечают за функцию сгибания и разгибания пальцев, поворота кисти. Повреждения снижают функциональность вплоть до полной неподвижности отдельных пальцев или всей кисти. Мы восстановили подвижность пальца», - рассказал Асламханов.

Несмотря на то, что операция прошла успешно, мужчине предстоит длительный восстановительный период под наблюдением врача с обязательными профилактическими осмотрами.

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Больницы Врачи Чехов
05 сентября 2024, 20:46
Футболисты из Подмосковья примут участие в турнире «Стальная воля» в Самаре
Фото: РФС
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Подмосковные сборные по адаптивному футболу приняли участие во втором этапе всероссийских соревнований «Стальная воля». На турнир, который проходит в Самаре с 5 по 7 сентября, съехались более 600 спортсменов с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью из 25 регионов России.

Подмосковные футболисты сразятся с соперниками в трех дисциплинах. Это футбол лиц с заболеванием церебральным параличом, мини-футбол лиц с интеллектуальными нарушениями среди команд юношей и мини-футбол слепых среди мужских команд.

Также впервые в истории турнира пройдут соревнования по футболу на электроколясках среди юношеских команд.

Дали старт соревнованиям чемпион, член комитета РФС по социальной ответственности Юрий Борзаковский, бомбардир «Крыльев Советов Андрей Каряка и экс-капитан сборной России по футболу, руководитель проектного офиса устойчивого развития и социальной ответственности РФС Алексей Смертин.

​«Мы хотим не только расширять географию и показывать нашим участникам разные уголки нашей страны. Для нас также важно, чтобы люди в разных регионах видели по-настоящему сильных духом спортсменов с безграничными возможностями», - сказал Смертин.

​Всероссийские соревнования «Стальная воля» проходят в соответствии с целями федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Футбол

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