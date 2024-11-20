Штрафы еще на миллион рублей выписали в Подмосковье за неправильную парковку

Как рассказали в министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья, больше всего нарушений выявили в Балашихе. Там зафиксировали 40 случаев неправильной парковки. Еще 36 оказалось в Ленинском округе, 33 - в Одинцове, 28 - В Люберцах и 25 - в Красногорске.

Выявлять такие нарушения помогают жители и коммунальные службы через раздел «Народный инспектор» в мобильном приложении «Добродел».

«Отметим, борьба с запаркованностью дворовых территорий находится на особом контроле инспекторов Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области», - добавили в министерстве.