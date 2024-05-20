Штраф за навалы мусора на пастбищах выписали аграриям в Истре
Обращения местных жителей стали поводом для проверки сельскохозяйственных земель в Павловской Слободе и вблизи поселка Агрогородок в Подмосковье. Факты навалов мусора подтвердились, и теперь аграриям придется заплатить штраф.
В Министерстве экологии и природопользования Московской области сообщили, что участки арендуют физические лица для разведения крупного рогатого скота. Нарушителей привлекли к административной ответственности в виде штрафов.
Ранее инспекторы эконадзора Минэкологии Подмосковья предотвратили незаконный сброс строительных отходов объемом порядка 70 кубометров в Истре.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья возьмут на цифровой контроль. Это поможет предотвратить возгорания, которые в большинстве случаев происходят по вине человека.
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