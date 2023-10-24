Штат сотрудников женской консультации в Лобне пополнился акушером-гинекологом Мариной Ворошиловой
Акушер-гинеколог Марина Ворошилова ариступила к работе в женской консультации Лобненской центральной городской больницы. Общий трудовой стаж доктора составляет четыре года.
Марина Ворошилова окончила Ростовский государственный медицинский университет по специальности «Лечебное дело» и интернатуру Луганского государственного медицинского университет имени Святителя Луки по специальности «Акушерство и гинекология».
«Медициной я стала увлекаться еще в школе. Не знаю почему, но я посчитала, что в гинекологии и акушерстве реализую себя лучше всего. За время работы я научилась вникать в каждую проблему, связанную с женским здоровьем», - рассказала Марина Геннадиевна.
Она добавила, что не стоит бояться обратиться к врачу, когда возникла проблема. Также гинеколог отметила важность своевременного лечения и заботы о своем здоровье.
Напомним, женская консультация располагается по адресу: Лобня, улица Крупской, 20. Уточнить график работы и записаться на прием можно через региональный портал госуслуг, инфомат и по номеру 122.
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