12 июля 2024, 16:23

Штат Голицынской поликлиники в Одинцове пополнился неврологом

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Невролог Рада Мерюшева начала работу в поселке Летний отдых в Одинцовском округе. Она принимает пациентов в Голицынской поликлинике.

Рада Мерюшева получила специальность «Лечебное дело» в Сибирском государственном медицинском университете в 2021 году, а после окончила ординатуру Алтайского государственного медицинского университета по специальности «Неврология».

«Неврология остается одним из самых актуальных и востребованных направлений у пациентов. Врачи-неврологи занимаются диагностикой, лечением и профилактикой различных заболеваний нервной системы и могут помочь пациентам с такими проблемами, как головные боли, головокружение, нарушение координации движения, эпилепсия, инсульт, депрессия, бессонница и другие», - рассказал главный врач Одинцовской областной больницы Александр Грицанчук.

Голицынская поликлиника находится по адресу: Одинцовский округ, поселок Летний Отдых, улица Зеленая, 1А. Получить консультацию невролога можно по направлению от лечащего врача при наличии показаний.

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Одинцово Здравоохранение Больницы Врачи
12 июля 2024, 16:38
Галерею «Шедевры русской живописи» открыли в школе Лобни
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Директор лобнинской школы № 9 Ирина Кырма вместе с родителями выпускников организовали в школе выставку картин. Посетители увидят репродукции работ русских художников.

Галерея находится рядом с кабинетом изобразительного искусства. Организаторы позаботились об оформлении пространства: здесь есть аннотация к выставке, хорошее освещение, а рядом с каждой картиной - QR-код с описанием.

Среди экспонатов выставки - работы русских живописцев: «Буря в море» Айвазовского, «Богатыри» и «Иван Царевич на Сером волке» Виктора Васнецова, «Охотники на привале» Василия Перова и другие.

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Выставки Школы Лобня
12 июля 2024, 16:27
Подмосковные УК восстановили работу ТВ-антенн в 300 многоквартирных домах
Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
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Управляющие компании под руководством инспекторов Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области наладили работу телевизионных антенн в 300 многоквартирных домах с начала года. Жители обращались в Единую диспетчерскую службу с жалобами на плохое изображение.

В ведомстве пояснили, что коллективная телевизионная антенна является частью общедомового имущества, а значит за обслуживание отвечает управляющая организация, которая обязана провести необходимые работы по восстановлению.

Также о помехах можно сообщить в Единую диспетчерскую службу через сайт ЕДС МО.

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Телевидение
12 июля 2024, 16:24
Бадминтонисты из Одинцова победили на летней Спартакиаде учащихся России
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Юные спортсмены из Одинцова успешно выступили на летней Спартакиаде учащихся России. Воспитанники спортивной школы «Одинцово» выиграли золото в бадминтоне.

Руководитель спортивной школы «Одинцово» Владимир Леонтьев рассказал о победах подопечных.

«В женском парном разряде золото завоевали воспитанницы спортшколы „Одинцово“ Арина Вуйтикова и Валерия Исакова. Эта победа стала очередным успехом как для самих юных спортсменок, так и для их тренера - Андрея Ашмарина», - отметил он.

Кроме того, во время всероссийских состязаний учащихся воспитанники спортшколы из Одинцова выступили в качестве судей. Впервые попробовали себя в этой роли Владислав Вуйтиков и Анастасия Котик под руководством тренера Надежды Догониной.

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Одинцово Спортсмены
12 июля 2024, 16:24
Школу в микрорайоне 25А в Мытищах построят к сентябрю
Пресс-служба Минстроя МО
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Школу на 1,1 тысячи мест построят в микрорайоне 25А в Мытищах к сентябрю. Там создадут учебные кабинеты естественно-научного профиля с лабораториями, а также места отдыха и спортзалы с душевыми.

Как рассказали в подмосковном Минстрое, готовность работ уже превысила 90%. На площадке трудятся 150 человек, сейчас они монтируют потолки, коммуникации, укладывают плитку и ведут отделку помещений.

«На прилегающей территории продолжается устройство проездов и тротуаров, детских игровых и спортивных площадок», - добавили в министерстве.

Площадь четырехэтажного здания превысил 20 тысяч квадратных метров. Там обустроят блоки начальной и основной школы на 400 и 700 мест соответственно. В учреждении будут работать учебные классы, места отдыха, лаборатории, мастерские, а также спортивные залы, библиотеку, столовую и другие помещения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил выпускников с началом нового этапа. В этом году 11-е классы окончили 34 тысячи учеников, а девятые - 95 тысяч.

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Школы Мытищи Строительство

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