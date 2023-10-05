Штабная тренировка по гражданской обороне прошла на Центральной площади в Одинцове
Тренировку по гражданской обороне провели на Центральной площади в Одинцове. Ее приурочили к празднованию Дня войск гражданской обороны МЧС России. Спасатели развернули в городе пункты управления для работы в полевых условиях и показали всем желающим спасательное оборудование.
Юные жители Одинцова смогли примерить шлем-каску пожарного и посмотреть, как работают гидравлические ножницы. На Центральной площади работали сотрудники «Мособлпожспаса» и 7-й отряд Службы спасения Московской области.
«Мы были созданы в 2020 году. Готовились к профессиональной аттестации. В том году в апреле месяце мы аттестовались и теперь являемся профессиональным аварийно-спасательным формированием», - рассказал начальник аварийно-спасательного формирования Центра гражданской защиты Одинцовского городского округа Иван Арчаков.
Такие штабные учения проводятся не реже одного раза в год.
Напомним, в Подмосковье старт тренировке по гражданской обороне дал губернатор региона Андрей Воробьев.
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