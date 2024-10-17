17 октября 2024, 22:47

Штаб по вопросам зимнего содержания дорог заработает в Мытищах с 1 ноября

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Центральной темой еженедельного оперативного совещания в администрации городского округа Мытищи стала подготовка дорог к зимнему сезону. С 1 ноября в муниципалитете начнет работать штаб для обработки обращений по содержанию дорог, доров и общественных пространств.

На оперативном совещании доклад представил директор управления транспорта и дорожного хозяйства администрации городского округа Мытищи Арсений Сурояков. Улично-дорожная сеть муниципалитета - это автодороги, пешеходные тротуары, остановки общественного транспорта и подземные переходы. Сейчас подготовку к зимнему сезону ведут по всем направлениям.

«Обслуживание муниципальной дорожной сети на территории города на контрактной основе осуществляется силами пяти подрядных организаций, а также муниципального бюджетного учреждения „Леспаркхоз“», - доложил Арсений Сурояков.

В округе достаточно противогололедных материалов. Их будут поставлять каждый месяц по 300-700 тонн при необходимости и по мере расхода. Спецтехника и дорожные рабочие готовы к наступлению зимы.

Отметим, что в администрации Мытищ с 1 ноября откроют зимний штаб для обработки обращений по вопросам содержания дорог, дворов, парковок и общественных пространств. По всем интересующим вопросам можно позвонить или написать в WhatsApp или Telegram по телефону: +7 (916) 531-79-06.

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Мытищи Дороги
17 октября 2024, 23:00
Более 100 преступлений раскрыли в Мытищах благодаря уличным видеокамерам в 2024 году
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На оперативном совещании в администрации городского округа Мытищи обсудили работу камер системы «Безопасный регион». В муниципалитете уже установили 7774 видеокамер, благодаря им с начала года здесь раскрыли 112 преступлений.

По словам заместителя главы городского округа Мытищи Геннадия Федичева, Мытищи занимают лидирующие позиции по количеству камер системы «Безопасный регион». Всего в округе уже разместили 7774 видеокамер, из них на социально-значимых объектах расположили 4102.

В 2024 году установили еще 467 камер. По программе благоустройства территорий поставили 65 видеокамер в детских игровых зона и в парках. В том числе 47 на контейнерных площадках.

«В рамках проведения работ по благоустройству парковых зон, скверов и бульваров проведены мероприятия по модернизации действующих линий систем видеонаблюдения, а также в труднодоступных парковых и лесных зонах, где ранее отсутствовало видеонаблюдение из-за сложности проведения монтажных работ», - сказал Геннадий Федичев.

Напомним, что видеокамеры устанавливают для обеспечения безопасности жителей. Сейчас 95% камер работают без перебоев, а 564 - в неисправном состоянии. Глава Мытищ Юлия Купецкая поручила профильным специалистам ликвидировать неисправности до конца недели.

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Благоустройство Мытищи
17 октября 2024, 19:56
Расписание электричек Курского и Рижского направлений МЖД и МЦД-2 изменят на выходных
Медиасток.рф
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Расписание электричек Курского и Рижского направлений МЖД и МЦД-2 изменится в предстоящие выходные. Ограничения введут на участке Москва — Курская — Люблино-Сортировочное — Царицыно из-за капитального ремонта шести километров пути.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковье на со ссылкой на МЖД, в расписании появятся перерывы с 23:40 до 5:40 с 18 по 20 октября.

В этот период временно приостановят движение по первому главному пути на перегоне Люблино-Сортировочное - Царицыно.

Кроме того, поезда МЦД-2 из Нахабино направятся до Курского вокзала, из Подольска - до Царицыно. Также у некоторых электричек изменится время отправления и прибытия, а несколько поездов выведут из расписания.

В ведомстве отметили, что пассажирам стоит заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании электричек. Сделать это можно на вокзалах и на официальном сайте ОАО «РЖД».

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РЖД Подольск Поезда
17 октября 2024, 19:53
Свыше трех тысяч новых рабочих мест создали в Химках с начала года
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За 2024 год в городском округе Химки появились более трех тысяч новых рабочих мест в организациях. Малый и средний бизнес развивается благодаря региональным и муниципальным проектам и мерам поддержки.

Муниципальное казенное учреждение «Малый бизнес в Химках» помогает местным предпринимателям получить все необходимые услуги быстро и качественно. Сотрудники многофункционального центра оперативно отвечают на интересующие бизнесменов вопросы и проводят персональные консультации.

«Проект направлен в первую очередь на консультационную поддержку компаний, которые применяют исключительно отечественное сырье для производства. Проводят встречи с бизнесом специалисты Муниципального казенного учреждения „Малый бизнес Химки“», - отметил муниципальный депутат Глеб Демченко.

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Химки Рабочие места Бизнес
17 октября 2024, 19:44
Лекцию к 80-летию освобождения Риги от немецко-фашистских захватчиков провели в Химках
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В городском округе Химки прошел открытый урок в честь 80-й годовщины освобождения Риги от немецкой армии. Патриотическое мероприятие организовали в детском саду «Лебедушка».

На лекции собравшимся рассказали о наступательной операции вооруженных сил советского союза против немецко-фашистских войск, жители узнали интересные факты о событиях того времени.

«Советские солдаты проявили мужество и героизм, сражаясь за каждый дом и улицу. Победа под Ригой стала важным шагом на пути к окончательному разгрому фашизма», - поделилась муниципальный депутат Ирина Спирина.

Мероприятие провели в рамках проекта «Химки. Успех в единстве поколений», он формирует у молодежи любовь и уважение к истории страны.

«Сегодня, когда наша страна вновь столкнулась с угрозой нацизма в зоне проведения специальной военной операции, важно помнить о подвиге советского народа в Великой Отечественной войне. Именно поэтому так важно воспитывать в подрастающем поколении дух патриотизма, любовь к Родине и уважение к ее истории», - поделилась муниципальный депутат Наталья Каныгина.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки История Патриотизм

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