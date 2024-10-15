Штаб по вопросам восстановления электричества прошел в Чехове

Начальник Чеховского района электрических сетей компании «Россети Московский регион» Иван Выскребенцев доложил, что из-за падения деревьев повреждения получили восемь линий электропередач. На них произошло около 10 обрывов. Чтобы ликвидировать последствия, сформировали еще шесть бригад. В нескольких населенных пунктах установят мобильные электростанции.

Специалисты восстановили электроснабжение в котельной № 1. Сейчас налаживают работу оборудования в котельных поселка Васькино, села Новый Быт и деревни Бершово.

«Все адреса, которые вы оставляете в комментариях, уже в работе. Сотрудники управляющих компаний проверяют домовые системы отопления и осуществляют необходимые работы по развоздушиванию», - подчеркнул глава городского округа Чехов Михаил Собакин.

При возникновении проблем с отоплением можно обратиться по номеру: +7 (985) 385-80-28. Если случилась авария, необходимо позвонить в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефонам: +7 (910) 101-07-24 или 112. Кроме того, работает горячая линия главы округа: 8-800-200-10-67.

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