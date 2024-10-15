15 октября 2024, 22:36

Штаб по вопросам восстановления электричества прошел в Чехове

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Основной темой обсуждения на утреннем штабе в администрации городского округа Чехов стало отключение электричества в населенных пунктах муниципалитета. Для устранения последствий непогоды направили шесть бригад.

Начальник Чеховского района электрических сетей компании «Россети Московский регион» Иван Выскребенцев доложил, что из-за падения деревьев повреждения получили восемь линий электропередач. На них произошло около 10 обрывов. Чтобы ликвидировать последствия, сформировали еще шесть бригад. В нескольких населенных пунктах установят мобильные электростанции.

Специалисты восстановили электроснабжение в котельной № 1. Сейчас налаживают работу оборудования в котельных поселка Васькино, села Новый Быт и деревни Бершово.

«Все адреса, которые вы оставляете в комментариях, уже в работе. Сотрудники управляющих компаний проверяют домовые системы отопления и осуществляют необходимые работы по развоздушиванию», - подчеркнул глава городского округа Чехов Михаил Собакин.

При возникновении проблем с отоплением можно обратиться по номеру: +7 (985) 385-80-28. Если случилась авария, необходимо позвонить в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефонам: +7 (910) 101-07-24 или 112. Кроме того, работает горячая линия главы округа: 8-800-200-10-67.

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Электричество Чехов
15 октября 2024, 22:20
Работы по устранению технологических отключений отопления проверили в Чехове
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Глава городского округа Чехов Михаил Собакин проверил работы про устранению технологических отключений тепла в округе. Осмотрел теплотрассу на улице Гагарина, котельную № 17 в микрорайоне Ровки и другие объекты.

Рабочие завершают ликвидацию утечки на теплотрассе по улице Гагарина. Жителей домов № 45, № 47 и № 49 в ближайшее время обеспечат теплом.

Также комиссия проинспектировала котельную № 17. Здесь измерили уровень подачи тепла в многоквартирные дома и детский сад. Специалисты развоздушили системы отопления по 13 адресам, которые упоминали в комментариях в социальных сетях у главы муниципалитета. В отдельных подъездах и квартирах все еще остаются проблемы. Сейчас бригады работают над их устранением.

Ремонтные бригады вышли по адресам: Лопасненская улица, дома № 1, № 2, улица 8 Марта, улица Маркова дома № 11, № 13, улица Чехова дом № 41, № 43, № 33/9 и Весенняя улица.

При возникновении проблем с подачей отопления, необходимо позвонить по телефону: 7 (985) 385-80-28. Если произошла авария, следует обратиться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам: 7 (910) 101-07-24 или 112. Также доступна горячая линия главы округа: 8-800-200-10-67.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Чехов Ремонтные работы
15 октября 2024, 20:26
Подмосковные футболисты выиграли серебро на Кубке России среди игроков с церебральным параличом
Фото: ЦСП ПНСВС
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Подмосковная сборная выиграла серебряную медаль на Кубке России по футболу среди лиц заболеванием церебральным параличом. Всего за награды боролись пять команд из Нижнего Новгорода, Московской, Новосибирской, Свердловской и Нижегородской областей.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, лучшим защитником чемпионата признали подмосковного спортсмена Арсения Ерастова, а лучшим бомбардиром - Егора Алексеева.

Соревнования, которые прошли с 9 по 12 октября в Дзержинске, организовали в соответствии с целями федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Награды Футбол
15 октября 2024, 19:52
Вечерние пробки на дорогах Подмосковья 15 октября достигли 6 баллов
Медиасток.рф
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Пробки на дорогах Московской области в вторник вечером, 15 октября, фиксируются на уровне шести баллов. Об этом рассказали в Минтрансе региона.

Как пояснили в ведомстве, будет непросто проехать в сторону Подмосковья. Водители стоят в пробках на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Симферопольском, Варшавском, Калужском, Минском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

В Минтрансе призвали водителей быть внимательными и аккуратными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Пробки Дороги Водители
15 октября 2024, 19:35
Новое оборудование установят на всех гидроагрегатах Загорской ГАЭС в 2026 году
РусГидро
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Систему возбуждения гидрогенераторов обновят на Загорский ГАЭС. Работы идут в рамках программы комплексной модернизации гидроэлектростанций.

Как рассказали в Министерстве энергетики Московской области, специалисты на гидроагрегате № 6 установили и ввели в эксплуатацию новое оборудование.

«Система возбуждения - одна из ключевых систем генератора. Оборудование требует особого внимания при эксплуатации, так как его работа существенно влияет на надежность работы всей станции», - рассказал инженер Загорской ГАЭС Владимир Крымов.

Комплекс защит системы возбуждения создали на базе современного микропроцессорного оборудования. Он обладает удобным интерфейсом и легок в обслуживании.

Новое современное оборудование установят на всех гидроагрегатах станции к концу 2026 года.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Электричество Работа

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