Штаб по техприсоединению к сетям газоснабжения начал работу в Подмосковье

Штаб создан на базе ЦУР «Бизнес». В его работе участвуют специалисты Мининвестиций и АО «Мособлгаз». Также в этом году удалось сэкономить бизнесу более двух миллиардов рублей на подключении к газу - все данные получены на базе ЦУР.

Заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Анатолий Мальцан отметил, что технологическое присоединение - это важный этап для любого инвестиционного проекта. Штаб был создан, чтобы решать все вопросы максимально оперативно.

«В настоящее время уже 87% заявок на техприсоединение поступает онлайн, все документы на подключение можно подписать с помощью электронной цифровой подписи, нет необходимости посещать офис», - рассказал генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

В результате работы и детального изучения каждой ситуации специалисты «Мособлгаз» предложили эффективные и удовлетворяющие всех заявителей решения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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