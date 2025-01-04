Шоу по мотофристайлу пройдет в Балашихе 6 января

Программа шоу включает три блока по фристайл-мотокроссу, а также захватывающее сальто на багги, которое исполняют всего четыре человека в мире. Зрители смогут увидеть редкую технику, специально подготовленную для зимнего мотофристайла.

Особенным гостем мероприятия станет чемпион мира по битбоксу Вахтанг, который выступит в перерывах между сетами, добавив драйва и музыкального настроения зрителям.

Шоу обещает зарядить гостей адреналином и подарить атмосферу настоящего праздника. Организаторы приглашают всех прийти с семьей и друзьями, чтобы провести этот день ярко и незабываемо.

Проект «Зима в Подмосковье» продолжает радовать жителей и гостей региона разнообразными зимними активностями. В Балашихе всю зиму будут проходить турниры на дворовых катках, легкоатлетические и лыжные забеги, хоккейные игры, веселые старты, мастер-классы и развлекательные программы. Всего в округе запланировано около 300 мероприятий, которые подарят участникам массу положительных эмоций.

Возрастное ограничение: 0+. Начало мероприятия - в 14:00.