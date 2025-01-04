04 января 2025, 13:17

Шоу по мотофристайлу пройдет в Балашихе 6 января

Пресс-служба администрации Балашихи
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В Балашихе 6 января состоится грандиозное шоу от самой титулованной команды России по мотофристайлу. Уникальное представление пройдет на площади Ледового дворца «Арена Балашиха» в рамках традиционного проекта Московской области «Зима в Подмосковье».

Программа шоу включает три блока по фристайл-мотокроссу, а также захватывающее сальто на багги, которое исполняют всего четыре человека в мире. Зрители смогут увидеть редкую технику, специально подготовленную для зимнего мотофристайла.

Особенным гостем мероприятия станет чемпион мира по битбоксу Вахтанг, который выступит в перерывах между сетами, добавив драйва и музыкального настроения зрителям.

Шоу обещает зарядить гостей адреналином и подарить атмосферу настоящего праздника. Организаторы приглашают всех прийти с семьей и друзьями, чтобы провести этот день ярко и незабываемо.

Проект «Зима в Подмосковье» продолжает радовать жителей и гостей региона разнообразными зимними активностями. В Балашихе всю зиму будут проходить турниры на дворовых катках, легкоатлетические и лыжные забеги, хоккейные игры, веселые старты, мастер-классы и развлекательные программы. Всего в округе запланировано около 300 мероприятий, которые подарят участникам массу положительных эмоций.

Возрастное ограничение: 0+. Начало мероприятия - в 14:00.

Мотоциклы Балашиха
04 января 2025, 13:41
Производство полимерных материалов для 3D-печати расширят в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Одна из ведущих российских компаний по производству полимерных материалов для аддитивных технологий (3D-печати) объявила о строительстве нового производственного цеха в городском округе Химки. Проект направлен на увеличение объемов выпуска продукции, а также на разработку инновационных материалов, востребованных в различных отраслях промышленности.

На новом производстве будут установлены современные линии, которые позволят существенно нарастить мощности предприятия. В частности, компания планирует выпускать полимерные материалы нового поколения, включая продукцию из частичного вторичного сырья, что соответствует трендам экологической устойчивости. Также предприятие займется созданием уникальных композиций, которые смогут удовлетворить потребности таких отраслей, как авиастроение, медицина, машиностроение и другие.

Строительство нового цеха не только укрепит позиции компании на российском рынке, но и откроет возможности для активного выхода на международную арену. Отечественные разработки и технологии смогут конкурировать с ведущими мировыми производителями в сфере аддитивных технологий.

Кроме того, запуск нового завода создаст сотни рабочих мест в Химках, что положительно скажется на социально-экономическом развитии региона. Проект также станет важным шагом в реализации государственной стратегии по поддержке высокотехнологичных производств и импортозамещения.

Химки Строительство
04 января 2025, 12:35
Главный внештатный педиатр Подмосковья напомнила правила катания с горок
Медиасток.рф
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Идеальный период для катания на тюбингах, снегокатах, санках и ледянках наступил в Подмосковье. Директор НИКИ детства и главный педиатр Минздрава Московской области Нисо Одинаева предоставила рекомендации, как сделать зимние развлечения безопасными и приятными.

Она подчеркнула важность тщательного выбора горки и инвентаря для катания. Прежде всего, необходимо убедиться, что горка разрешена для использования, имеет ровную поверхность и свободна от препятствий, таких как кусты, деревья, пни, торчащие трубы и заборы.

Спуск не должен выходить на проезжую часть или водоем. Даже если дети обычно не доезжают до опасных мест, в морозные дни тюбинги могут разгоняться сильнее, увеличивая расстояние спуска.

«Если ребенок катается на горке, где много людей, обязательно будьте рядом. Желательно, чтобы один из взрослых следил за спуском сверху, а другой встречал внизу», - отметила Одинаева.

Главный педиатр также обратила внимание на то, что нельзя спускаться с горки спиной или головой вперед. Рекомендуется всегда следить за тем, что происходит впереди, как при спуске, так и при подъеме. Если столкновение неизбежно, стоит попытаться упасть на бок или откатиться в сторону от ледяной поверхности.

Нисо Одинаева порекомендовала обучить детей ключевым правилам поведения на горке. Например, не начинать спуск, пока предыдущий участник не отойдет в сторону. После спуска нужно стремиться как можно быстрее убраться из зоны спуска, чтобы не мешать другим.

Отдых Дети Минздрав Правила
03 января 2025, 21:00
Ветерана Вооруженных сил Российской Федерации из Можайска поздравили с 80-летием
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Генерал-майору Михаилу Кольяку из Можайска исполнилось 80 лет. Его общий трудовой стаж превысил 60 лет.

Михаил Кольяк посвятил армии более 36 лет своей жизни. Он прошел путь от курсанта и лейтенанта до генерал-майора, является обладателем ордена «Знак почета» и 16 медалей за проявленные успехи в воинской службе.

В юности Михаил поступил в Киевское командно-техническое училище, получил диплом с отличием по специальности «техник-механик». Затем окончил Ленинградскую военную академию материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулева и защитил диссертацию, став кандидатом экономических наук.

С 1999 года Михаил Кольяк трудился в команде депутата Госдумы Бориса Громова. После стал первым заместителем управляющего делами правительства Московской области, занимался подготовкой парада Победы 2000 года.

Годами позже Михаил занимал высокие должности: от управляющего делами аппарата правительства Московской области до работы в Счетной палате Российской Федерации. Жители Можайска знают его как директора пансионата «Янтарь» Центробанка РФ.

Сейчас Михаил Александрович является директором Управления административно-хозяйственной деятельности. У него есть сын и дочь.

«Радуют деда и замечательные внуки, Володя и Даша. Желаем Михаилу Александровичу дальнейших успехов в его трудовой деятельности, огромного личного счастья, здоровья и мирного неба над нашей Родиной!» - поздравил юбиляра глава Можайского городского округа Денис Мордвинцев.

Ветераны Военные Можайск
03 января 2025, 20:43
Работу трех водозаборных узлов проверили в Волоколамске
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Глава городского округа Волоколамск Наталья Козлова, ее заместитель Алексей Сальников, а также представитель ресурсоснабжающей компании Артем Кузнецов проверили качество работы водозаборных узлов № 1, 2 и 5. По итогам они отметили, что все функционирует штатно.

Комиссия провела проверку во время новогодних праздников. Особое внимание уделили бесперебойной подаче ресурса и качеству водоснабжения.

«Станции в исправном состоянии и работают в штатном режиме. По итогам объезда замечаний не было», - прокомментировала Наталья Козлова.

До этого в администрации Волоколамска провели совещание. На нем ответственные лица отметили, что коммунальные и ресурсоснабжающие службы муниципалитета работают в усиленном режиме во время новогодних и рождественских праздников.

Ранее мы рассказывали о том, что в декабре в Волоколамске прошла встреча администрации с сотрудниками сферы ЖКХ.

ЖКХ Волоколамск

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