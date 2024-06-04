Шоу мотофристайла прошло в Зарайске

В ходе выступления семь спортсменов нарушали законы гравитации, катались без рук и даже танцевали на мотоциклах. Единственная девушка в команде - Дарья Харченко. Впервые за руль байка она села 10 лет назад. Просто кататься по городу было скучно, и Даша поехала на площадку учиться делать трюки. Теперь они единственная девушка в России, кто занимается в дисциплине стантрайдинг.

«Много было падений, много было ремонта, но вот все получилось. Теперь я умею ездить на заднем колесе и дрифтить, делать различные трюки акробатические», - поделилась Дарья Харченко.

Команда FMX13 была основана в 2007 году Алексеем Колесниковым - самым титулованным фристайл-мотокросс-райдером России. Он родился в Коломне и является основоположником этого вида спорта в стране.

Алексей участвовал в самом крупном в мире турнире по фристайл-мотокроссу Red Bull X Fighters, побеждал на этапах чемпионатов Европы, мира и России. Новый трюк райдера - сальто на багги. Вес машины - 1,5 тонны, а высота полета - 10 метров. В мире такое способны сделать всего четыре человека.

«Я думал, что ты садишься просто, срываешь газ, едешь, бьет механизм вверх и все само собой происходит. Это не так, так же как на мотоцикле нужно подбирать скорость, подбирать глазомер быстрее, тише. Сейчас я понимаю почему делают всего три человека в мире, я четвертый, до этого я просто не понимал», - рассказал Алексей Колесников.

Этим летом шоу пройдут в пяти городских округах Подмосковья. Сложные трюки на мотоциклах и багги, прыжки с трамплина и пируэты в воздухе увидят жители Дмитрова, Серпухова, Коломны и Сергиева Посада.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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