Шоу-группа «Лада Фолк» выступит на Театральном катке в Химках

Гости мероприятия не только насладятся выступлением, но и смогут самостоятельно покататься на коньках на ледовой площадке.

В прошлом на этой же сцене выступали такие известные исполнители, как Александр Ягья, Amirchik, Роман Луговых и группа «Баян Микс», представив публике широкий спектр музыкальных жанров.

Напомним, что каток «Театральный» работает ежедневно, с понедельника по четверг с 10:00 до 21:30, а с пятницы по воскресенье - с 10:00 до 23:30. Продолжительность катания составляет 1,5 часа. Для удобства гостей предусмотрена возможность онлайн-бронирования мест, а также аренда коньков, заточка и услуги инструкторов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша зимних мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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