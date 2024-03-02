02 марта 2024, 17:31

Шоу-группа «Лада Фолк» выступит на Театральном катке в Химках

Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Жители и гости городского округа Химки получат уникальную возможность насладиться выступлением популярной музыкальной группы «Лада Фолк». Концерт состоится на Театральном катке, расположенном в сквере «Юбилейный», 2 марта в 18:00. Вход для всех желающих свободный.

Гости мероприятия не только насладятся выступлением, но и смогут самостоятельно покататься на коньках на ледовой площадке.

В прошлом на этой же сцене выступали такие известные исполнители, как Александр Ягья, Amirchik, Роман Луговых и группа «Баян Микс», представив публике широкий спектр музыкальных жанров.

Напомним, что каток «Театральный» работает ежедневно, с понедельника по четверг с 10:00 до 21:30, а с пятницы по воскресенье - с 10:00 до 23:30. Продолжительность катания составляет 1,5 часа. Для удобства гостей предусмотрена возможность онлайн-бронирования мест, а также аренда коньков, заточка и услуги инструкторов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша зимних мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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Химки Концерты
02 марта 2024, 18:07
Работы по уборке снега с крыш усилят в Химках по распоряжению Дмитрия Волошина
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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В Химках наступил период интенсивной очистки кровель от снега. По поручению главы городского округа Дмитрия Волошина, коммунальные службы усилили работу. Сейчас крыши расчищают более 50 работников.

В ходе проверки техники и готовности команд, Волошин подчеркнул важность безопасности и оперативности в проведении этих работ.

Сейчас в Химках стартовала весенняя чистка дворов и общественных пространств. Особое внимание уделяют тротуарам и местам для парковки. Жителей просят по возможности не занимать машиноместа в дни уборки, чтобы облегчить доступ к этим зонам.

«На этой неделе масштабные работы по уборке дворов провели в Новых Химках, в эти выходные ресурсы направляем на микрорайон Старые Химки. Темпы работ наращиваем, чтобы как можно скорее привести все территории в порядок после зимы», - отметил глава Химок Дмитрий Волошин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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ЖКХ Химки
02 марта 2024, 18:00
Депутат Николай Томашов представил жителям Химок отчет о проделанной за год работе
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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В школе «Триумф» прошла встреча депутата Николая Томашова с активными жителями Химок и представителями советов домов. За минувший год депутат помог решить более 450 проблем, связанных с жилищно-коммунальным хозяйством, которые подняли жители.

По инициативе главы Химок и при поддержке губернатора Николай Томашов активно работает над тем, чтобы жители могли напрямую влиять на то, как развивается округ. Он курирует 92 дома и всегда на связи в чатах, чтобы оперативно решать возникающие вопросы.

За прошлый год депутат провел 26 встреч с жителями, помогая им разрабатывать инвестиционные программы для улучшения жилищных условий. Также он организовал 36 личных приемов, чтобы каждый мог поделиться своими проблемами и предложениями.

На встрече также обсудили планы на следующий год и новые идеи по улучшению инфраструктуры Химок, которые предложили сами жители.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев прокомментировал послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию. По словам главы области, для страны основная задача - это забота о людях.

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Химки Депутаты
02 марта 2024, 17:57
Экспорт сельхозпродукции в страны Африки обсудили в Подмосковье
пресс-служба Минсельхозпрод МО
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Встреча с участием посла по особым поручениям МИД России, руководителя Секретариата Форума «Россия — Африка» и представителями крупных компаний прошла в Центре агропромышленного развития Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья. Основной темой обсуждения стал экспорт из региона в Африку.

В ходе встречи обсудили перспективы расширения экспорта продукции сельского хозяйства в страны Африки, такие как Египет, Эфиопия, Нигерия, Саудовская Аравия и Алжир.

Заместитель председателя правительства Московской области, министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов отметил важность диалога между отраслевыми специалистами и производителями, который позволил выявить проблемные аспекты и задать вопросы, требующие контроля.

«Для нас это важный шаг с точки зрения развития отрасли», - подчеркнул Владислав Мурашов.

Особое внимание уделили предложениям о сотрудничестве, поступившим от кондитерской фабрики «Волшебница» из городского округа Люберцы и производителя детского питания «Инфаприм» из Истры.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности помощи бизнесу.

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Африка Экспорт Сельское хозяйство Бизнес
02 марта 2024, 17:45
Каратисты из Химок выиграли девять медалей на международных соревнованиях
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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В спорткомплексе «Арена Мытищи» прошел третий фестиваль спортивных единоборств и боевых искусств международного уровня. По итогам турнира на счету спортсменов из клуба «Чемпион» из Химок целых девять медалей разного достоинства и первое место в командном зачете.

На состязаниях Матвей Григорьев, Игорь Сулима и Вардан Цатурян завоевали золото в своих категориях. Владислав Селиверстов и Менуа Балдрян добавили в копилку команды серебряные награды, а Ксения Фазлы, Елизавета Семенова, Варвара Кочкинова и Самвел Петросян выиграли бронзу.

«Упорные тренировки и профессионализм тренерского состава позволили нашим ребятам завоевать медали на соревнованиях такого высокого уровня! Искренне поздравляю химчан с заслуженными призовыми местами!», - отметил депутат городского округа Химки Владимир Суслов.

В этом году на фестивале выступили более четырех тысяч участников из 45 регионов России и семи стран мира, включая спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. Соревнования проходили по 16 дисциплинам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пообщался с любителями лыж в новом парке «Шишкин лес».

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Спортсмены Химки

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