16 января 2025, 22:27

Шлем виртуальной реальности и 3D-принтеры поступили в школу № 19 в Серпухове

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Школа № 19 имени Романа Катасонова в Серпухове делает уверенные шаги в сторону инновационного образования. Благодаря победе в прошлом году во II ежегодном муниципальном конкурсе «Вклад в будущее» в категории для школ с численностью учеников от 1950+, образовательное учреждение получило грант, который было решено направить на создание IT-кластера.

На средства гранта школа приобрела современное оборудование, включая два 3D-принтера, восемь очков виртуальной реальности, около 20 наборов по робототехнике для школьников и воспитанников детского сада, специализированный стол для соревнований, а также оборудование для фиджитал-спорта и новую мебель. Кроме того, в рамках проекта реализуется создание музея «Развитие информационных технологий», открытие которого запланировано на конец января - начало февраля.

Теперь школьники смогут изучать предметы с использованием очков виртуальной реальности. Такой подход позволит глубже погружаться в учебный материал, участвовать в интерактивных играх и даже отправляться на виртуальные экскурсии. Это не только делает занятия увлекательнее, но и помогает лучше усваивать сложные темы.

Создаваемый музей станет уникальной образовательной площадкой. Экспозиция расскажет о зарождении информационных технологий, выдающихся ученых России и мира, а также об основах информационной безопасности. В музее будут установлены интерактивные панели, а на стенах появится лента времени, отражающая развитие IT-технологий. Здесь также будут проходить уроки и экскурсии.

Активно используются учащимися 3D-принтеры для подготовки к региональной олимпиаде по робототехнике. Школьники учатся программировать и создавать модели согласно своим разработкам. Это развивает инженерное мышление и навыки проектирования. Занятия по робототехнике позволяют не только изучать основы программирования, но и проявлять творческий подход к созданию роботов. Специализированное оборудование помогает школьникам реализовывать свои идеи и готовиться к соревнованиям.

Новое направление - фиджитал-спорт - объединяет компьютерные игры с физической активностью. Например, ребята могут сначала играть в виртуальный баскетбол, а затем применять тактические навыки на настоящей спортивной площадке. Это помогает развивать как физическую подготовку, так и стратегическое мышление.

Школа № 19 продолжает внедрять передовые решения, создавая условия для всестороннего развития своих учеников. Такой подход подтверждает статус учреждения как одного из лидеров в области инновационного образования.

Школы Серпухов Технологии
16 января 2025, 22:11
Глава Серпухова поздравил журналистов с профессиональным праздником
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В Серпуховском музыкально-драматическом театре состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню российской печати. В этот день чествовали сотрудников средств массовой информации, отметив их вклад в развитие муниципалитета.

Журналисты Серпухова - это творческие и амбициозные профессионалы, которые всегда находятся в центре событий. За достижения в профессии представители СМИ были награждены почетными грамотами и благодарственными письмами от администрации города, Совета депутатов, профсоюза работников государственных учреждений. Также прозвучали поздравления от имени Московской областной Думы.

Особое внимание было уделено молодым журналистам, которые активно осваивают профессию, перенимая опыт старших коллег и стремясь к высоким результатам.

Праздничным подарком для всех гостей стал спектакль «Дары О. Генри. Всего понемногу», подготовленный творческим коллективом театра. Классическое произведение, неподвластное времени, стало ярким завершением вечера.

«Благодарю наших журналистов за труд, профессионализм и любовь к своему делу. Творчества, вдохновения, неиссякаемой энергии и новых идей! - поздравил журналистов глава городского округа Сергей Никитенко.

Праздники Серпухов Журналистика
16 января 2025, 21:07
Лекция об освобождении Варшавы от фашистов пройдет в Химках 17 января
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Открытый урок истории, посвященный одному из ключевых моментов Великой Отечественной войны пройдет в Химках. Патриотическое мероприятие провели в школе «Триумф» 17 января.

Освобождение польской столицы дало надежду другим европейским народам на победу над фашистами.

«Освобождение Варшавы имело важное моральное значение для народов СССР и союзников, вдохновляя их на дальнейшую борьбу за полное уничтожение нацистского режима», - рассказал муниципальный депутат Николай Томашов.

Патриотическое мероприятие проведут 17 января в 16:00 на улице Кирова, 11А.

«Воспитание патриотизма - это неотъемлемая часть формирования здорового и сплоенного общества. Знание своей истории и уважение к подвигам предков помогает молодежи лучше понимать свою ответственность перед Родиной и перед теми, кто защищал ее в трудные моменты», - поделился муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Химки История
16 января 2025, 20:38
Юный химик из Дубны получил уникальную лабораторию от губернатора Подмосковья
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Ученики гимназии № 11 города Дубны теперь смогут проводить настоящие научные эксперименты благодаря уникальной цифровой лаборатории по химии. Этот современный комплект оборудования стал подарком от губернатора Московской области Андрея Воробьева, который вручил его девятикласснику Григорию Егорову накануне Нового года.

Григорий, лауреат всероссийского конкурса «Большая перемена» и победитель многих научных состязаний, сам обратился к губернатору с просьбой о помощи в популяризации науки среди школьников. Его инициатива была услышана и поддержана.

Цифровая лаборатория по химии, единственная в городе, уже демонстрируется школьникам. Комплект включает датчики измерения pH-среды, лабораторные кюветы, специальные емкости и программное обеспечение для анализа данных. Теперь ученики гимназии смогут не только изучать химию на практике, но и участвовать в научно-практических конференциях.

«Лаборатория позволяет проводить исследования на совершенно новом уровне. Мы можем наблюдать изменения условий среды в режиме реального времени и получать данные прямо на компьютер. Это открывает огромные возможности для проектной деятельности», - рассказала учитель химии гимназии № 11 Наталья Козлова.

Сам Григорий планирует использовать лабораторию для реализации проектов, связанных с военно-промышленным комплексом, а также для популяризации науки среди сверстников. Он уже давно мечтает связать свою жизнь с химией, которой увлекся еще в третьем классе.

Глава города Максим Тихомиров выразил гордость за активных и целеустремленных ребят, таких как Григорий.

«Горжусь, что в нашем городе есть такие молодые таланты! Уверен, что эта лаборатория станет стартом для новых открытий и достижений», - отметил глава.

В ближайшее время программное обеспечение будет установлено на школьные компьютеры, и ученики смогут приступить к исследованиям.

Андрей Воробьев Дубна Школьники
16 января 2025, 20:30
Масштабные работы по благоустройству зеленых зон начались в Дубне
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В городском округе начались масштабные работы по кронированию деревьев и удалению сорной поросли. Ежедневно несколько бригад озеленителей приводят в порядок общественные пространства, возвращая им прежний ухоженный вид.

Одним из первых участков, где завершены работы, стала территория перед стелой. Это знаковое место, за которым еще в советские годы тщательно следили, теперь вновь обрело былую привлекательность. Также особое внимание уделено высоким елям, растущим вдоль берега канала имени Москвы на повороте с Дмитровского на Новое шоссе. Эти деревья, посаженные более полувека назад, потеряли свой торжественный вид из-за разросшихся сорных кустарников.

Сейчас специалисты обрезают нижние ветки восьми десятиметровых елей, что сразу придает деревьям более аккуратный вид. Кроме того, расчистка территории открыла вид на противоположный берег канала, воду и проплывающие теплоходы.

Работы также активно ведутся на набережной Менделеева. По словам директора МБУ «Городские парки» Ивана Биканова, долгое время за этой территорией никто не ухаживал, что привело к зарастанию набережной и утрате ее эстетической привлекательности.

«За набережной долгое время никто не ухаживал. Получилось так, что она заросла и мы потеряли красоту нашей великой реки Волги», - отметил Иван Биканов.

Сейчас вдоль воды удаляются густые заросли ивняка, что делает территорию более доступной для прогулок. Санитарная обрезка проводится в оптимальные сроки - после опадания листвы и до начала сокодвижения весной.

Особое внимание будет уделено яблоням на Менделеевской набережной - символу города. Их обновление запланировано на весну, а заниматься этим будут специалисты, прошедшие обучение в московской «Школе „Здоровый лес“».

Благоустройство Дубна

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