Шлагбаумы установят еще на двух ж/д переездах в Ступине
Безопасность на двух железнодорожных переходах повысят в Ступине. В региональном Минтрансе уточнили, что для снижения аварийности на транспортных объектах установят шлагбаумы.
Работы в данном направлении позволят обеспечить безопасность более чем для девяти тысяч автомобилей, которые ежедневно проезжают через ж/д пути.
Всего в Подмосковье расположено более 340 железнодорожных переездов, почти 300 из которых оборудованы семафорами и шлагбаумами.
Водителей призывают быть внимательными при движении через переезды, не пересекать пути во время запрещающего сигнала, а также не объезжать шлагбаумы.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.
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