Шлагбаумы установили в лесах Подольска из-за высокой пожарной опасности

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На территории округа уже приняли меры для обеспечения безопасности, однако дополнительно установили шлагбаумы, чтобы предотвратить заезд автомобилей.

Отметим, Подольское лесничество отвечает за охрану массива в Домодедове, Дзержинском, Котельниках, Люберцах, Чехове, Ленинском и Латыркине. Жителям и гостям муниципалитета не рекомендуют посещать леса до 19 сентября.

IV класс пожарной опасности установили в Подмосковье из-за жаркой погоды, а в некоторых - V класс.

Очевидцам нужно обязательно позвонить по телефону региональной диспетчерской службы лесной охраны или в пожарно-спасательную службу по единому телефону пожарных и спасателей «01», «101», если они заметили нарушение или очаг возгорания.

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